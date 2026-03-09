補助像洞開的金庫 WSJ：白卡自閉症療法頻傳詐欺

對自閉症民眾提供的行為療法（behavioral therapy）頻傳詐欺案例。示意圖（美聯社）

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)8日在社論指出，根據上周公布的聯邦稽查報告，俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)當中，對自閉症民眾提供的行為療法(behavioral therapy)頻傳詐欺案例，補貼方案彷彿淪為洞開的金庫，遭到不肖人士斂財及濫用。

文中寫道，對於想要鑽漏洞領白卡補貼的不肖份子來說，行為療法是特別容易下手的目標，因為診斷標準彈性空間極大，州政府監督幾乎微乎其微，領取補助時大多不必經過治療或療效的查核。雖然保險公司會監督白卡福利是否遭到詐騙，但自閉症療法如今已變成按服務收費、所有人都能上下其手的局面。

一名明尼蘇達州 男子遭到聯邦調查之後，上周坦承透過成立冒牌自閉症中心詐領白卡補助經費。

根據聯邦起訴書，27歲明州男子尤瑟夫(Abdinajib Hassan Yussuf)成立一家非法經營的自閉症中心，聲稱為自閉症兒童提供一段一療法，實際上卻勾結專業醫療人員造假自閉症診斷，對於參加中心的家長支付回扣。尤瑟夫被查出雇用沒有受過正式教育、仍是青少年的親戚擔任工作人員，總共獲得600多萬元白卡補助，某些到手款項匯款肯亞。尤瑟夫已經認罪。

稽查報告指出，根據估計，科羅拉多州在2022年與2023年支付的自閉症治療經費當中，高達99%為非法或有非法嫌疑，撥款金額累計有2億8520萬元。幾乎所有提供治療的服務機構都沒能出示必要文件，向州政府請款的申請案裡有四分之一提供治療的人員並沒有執照。

許多自閉症中心在孩子們玩遊戲、午睡、用餐時間，仍以每小時50多元的「治療」(treatment)收費價碼向白卡申請經費。事實上這些中心提供的服務，只不過是一般的日間托兒所。有一家自閉症中心向白卡申請5小時的「治療」費用，但內容是把孩子帶到有滑水道的水上樂園，另一家中心在一個月裡申請200小時的「治療」費用，可以證實的服務時間卻僅49小時，州政府後來卻按200時計算支付全額補貼。

緬因州 、威斯康辛州、印地安那州的自閉症中心在稽查報告中出現類似問題，印州業者收到的白卡補貼為每小時256元。

評論指出，川普政府加強打擊白卡詐騙，但各州似乎缺乏誘因打擊浪費與詐欺，畢竟更多民眾參加白卡，州政府拿到聯邦補助就更多，大部分帳單都由聯邦埋單。