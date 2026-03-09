班艾佛列克創立的AI電影製作科技公司獲Netflix收購

好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）2022年成立的人工智慧（AI）電影製作科技新創公司InterPositive。（路透）

影音串流平台網飛(Netflix )日前宣布，將收購好萊塢 男星班艾佛列克(Ben Affleck)2022年成立的人工智慧 (AI)電影製作科技新創公司InterPositive。

這筆收購案符合Netflix把生成式人工智慧(generative AI)運用於電影製作的方針。Netflix在聲明中說，目前在某些原創內容的特效場面已經使用生成式AI，並向投資人保證Netflix現正處於非常有利的地位，可望有效利用AI持續進步的優勢。

班艾佛列克發表聲明表示，從2022年便開始思考AI將如何影響電影製作的未來。

他表示，希望保留人類說故事時的「人味」(human)，也就是帶有主觀判斷的立場，也希望努力保存「人類創造力的力量」。

InterPositive的技術並不是生成AI演員(AI actors)或合成式的表演(synthetic performances)。InterPositive研發出一套模型，能讓製作團隊原始拍攝素材進行後製剪輯，以解決前後不連貫、燈光調整、強化環境效果等問題。

班艾佛列克表示，經過密集的研發過程所研發出來的第一版模型，經過訓練之後能了解視覺邏輯與剪輯順序，同時保留現實世界拍攝電影時的各種規則，解決鏡頭漏拍、背景更換、光線不正確等挑戰。

他說，模型當中對於創意建立保護機制，AI工具雖然可以嘗試推出各種不同解決方案，但創意決策權仍掌握在藝術創作者的手中，同時確保科技帶來的利益能讓故事敘述獲得直接加分效果。

根據協議，艾佛列克將加入Netflix擔任資深顧問。

Netflix首席產品技術長伊莉莎白·史東(Elizabeth Stone)在聲明中說，InterPositive團隊加入Netflix是因為雙方理念相同，也就是技術創新應該讓講故事的人變得更強大，而不是遭到取代。