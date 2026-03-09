Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
演唱會售票機構「理想國演藝公司」（Live Nation）。（路透）
演唱會售票機構「理想國演藝公司」(Live Nation)2024年5月遭到司法部聯同數州政府提出反壟斷訴訟，指控獨占售票市場、打壓競爭，企業應該拆分。華爾街日報報導，Live Nation在這起反托拉斯官司裡已跟司法部達成和解，避開拆分命運。曼哈頓聯邦法院法官批准和解協議後，預計9日公布結果。

報導指出，根據協議架構，其他活動廠商今後將能在Live Nation旗下露天劇場、體育館承包更多業務，Live Nation對於場地舉辦活動掌握獨家售票權的能力將受到限縮。

知情人士說，大約10州已經同意協議架構，但其他幾州州檢察官則傾向拒絕和解，接下來可能另行對Live Nation提告。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)上個月便說，不管司法部採取哪種解決途徑，紐約州都將持續跟Live Nation打官司。

一名司法部官員說，從消費者與活動廠商的角度來看，和解比繼續訴訟能更快帶來解決之道。

報導分析，司法部是在前總統拜登任內對Live Nation提告反壟斷，指控大型演唱會市場遭到非法主導，藝人、消費者與廠館利益受損。

當時走民粹主義路線的執法部門官員對稱霸市場的幾家企業提出一連串訴訟，谷歌(Google)、蘋果公司(Apple)紛紛挨告。大約40州也對Live Nation興訟。

川普總統二度執政之後，司法部雖然持續推動這些反托拉斯訴訟，但反壟斷部門主管幾名高層官員已遭撤換，聯邦政府對於大型市場主導市場改採較為寬鬆態度。

前總統歐巴馬任內，司法部於2010年允許Live Nation與售票業務平台Ticketmaster合併，當時曾經引發輿論質疑現場演唱會門票市場將產生全面稱霸的巨擘。購買演唱會門票的許多觀眾則抱怨，透過平台Ticketmaster買票要多付20%以上的手續費，彷彿變相收取「Ticketmaster 稅」。

如果訴訟持續進行且司法部勝訴，Live Nation與Ticketmaster面臨遭到法院下令拆分的下場。

