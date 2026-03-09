川普兒子支持的無人機公司即將上市 瞄準五角大廈合約

無人機示意圖。(路透)

華爾街日報9日獨家報導，川普總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)支持的無人機新公司Powerus，很快便將公開上市。報導指出，Powerus業務目標鎖定五角大廈 的採購合約，美國政府禁止向中國購買無人機之後，軍武市場的無人機需求出現空缺有待填補。

去年成立的Powerus，公司總部位於佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)，正與川普家族支持、已經公開上市的高爾夫球場控股公司Aureus Greenway Holdings合併。這項反向併購(reverse merger)將讓Powerus未來幾個月便將在那斯達克(Nasdaq)掛牌交易。

Powerus表示，併購交易參與投資方包括川普家族的投資機構American Ventures、無人機零組件公司Unusual Machines。小川普是Unusual Machines的股東兼諮詢委員會成員，Powerus目前是Unusual Machines客戶。

曾經參與川普家族加密貨幣 投資事業、川普兄弟支持的投資機構Dominari Securities也加入併購交易。資產管理公司「韓國企業治理改善基金」(Korea Corporate Governance Improvement Fund)已對併購交易投資5000萬元。

過去半年裡，Powerus收購了三家小型公司。Powerus目前銷售產品包括空中無人機與水面無人機，目標是每個月要生產1萬架無人機。

報導指出，每月1萬架無人機的生產量，幾乎超過其他美國無人機製造商，也超過美國國防部有史以來的採購量。

五角大廈的「無人機優勢計畫」(Drone Dominance)旨在2027年之前投入11億元，採購數十萬套美國，鼓勵美國在長期由中國稱霸的無人機產業裡加強本土製造。

不過，美國無人機市場現在處於支離破碎狀態，小型公司林立，只能爭奪數量極少的國防採購額度，利潤有限。