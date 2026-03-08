被艾普斯坦檔案燒到？大衛考柏菲25年賭城魔術秀突喊停

我的頻道

世界新聞網王若馨／即時報導
在司法部公布的照片中，艾普斯坦女友暨共犯麥斯威爾(左)與魔術師考柏菲穿著浴袍相擁合照。(美國司法部)
衛報6日報導，在司法部釋出「艾普斯坦檔案」數周後，知名魔術師大衛考柏菲(David Copperfield)宣布，他在拉斯維加斯米高梅大飯店(MGM Grand)持續25年的魔術秀，將於下個月畫上句點。相關文件揭露了聯邦調查局(FBI)如何看待考柏菲與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)之間關係的新細節。

69歲的考柏菲最後一場表演訂於4月30日，看起來是突然宣布；米高梅在聲明中讚揚並感謝考柏菲長達25年的駐場演出，並表示凡是預訂4月30日之後場次的門票，將自動全額退款。

考柏菲也在社群媒體發表聲明表示，他很快將宣布自己的下一步，並稱那將是他至今投入規模最大的計畫。

釋出的文件顯示，艾普斯坦與考柏菲似乎擁有「非常密切的關係」。新檔案還曝光一張考柏菲與艾普斯坦前女友及共犯麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)身穿浴袍相擁的照片，地點疑似在艾普斯坦私人島嶼、被暱稱為「羅莉島」的小聖詹姆斯島(Little St. James)。

考柏菲過去也曾陷入爭議，2007年至2009年間，他曾接受刑事調查，被指控強暴一名在演出觀眾席認識的女子，並邀請她前往自己位於巴哈馬的私人島嶼。

考柏菲從未被起訴，並始終否認有任何不當行為。他在脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)的節目中表示，自己才是該案的受害者。

衛報曾於2024年發布調查報導，稱有16名女性指認曾遭考柏菲性侵，其中多數發生在她們未成年時期。

在艾案檔案中，一份2007年由西雅圖FBI探員撰寫的備忘錄指出，需要進一步調查考柏菲與艾普斯坦之間的關聯，以確認兩人是否都對未成年人抱有偏好，以及「是否曾互相轉介可能的受害者」。

在2007年12月12日的另一份FBI備忘錄中，西雅圖探員向邁阿密同事表示，他們在調查考柏菲時發現一些可能與艾普斯坦案相關的證據。探員指出，他們已找到「多名潛在證人」，可能與考柏菲有關係或曾為他工作。其中兩名潛在證人是女性，兩人都出現在考柏菲的「業務名單」中。探員表示，這份名單「似乎是他鎖定為性征服目標女性的彙整」。

探員表示，名單中的註記顯示這兩名女性被標記為「艾普斯坦的客人」，備忘錄還指出在多個場合中，考柏菲曾提供免費門票給艾普斯坦及其賓客。

FBI對考柏菲的調查顯示，他曾訓練員工在演出觀眾中挑出年輕女性，並將她們「與男友、家人或丈夫分開後帶到後台」。

一名FBI官員表示：「考柏菲的員工可以查看一本筆記本，裡面指示他們如何為考柏菲安排女性。他自己也保留一本筆記本，記錄與他接觸過的女性」，其中包括「聯絡方式、是否與她們發生過性關係，以及照片」。

該官員補充說：「我不確定他的任何受害者是否未成年。曾有指控稱他給一些女性下藥。我記得在我們的調查中，艾普斯坦的名字曾多次出現，而考柏菲似乎與艾普斯坦關係非常密切。」

這名FBI官員還表示：「我們的案件最終被關閉，因為我們的聯邦檢察官辦公室態度軟弱，並受到考柏菲龐大財力的威嚇。」

考柏菲的律師未回應媒體的置評請求。

世報陪您半世紀

西雅圖 歐普拉 FBI

衛長小甘迺迪下令 推動53所醫學院營養教育

