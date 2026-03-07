網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

近日有華人讀者向本報反映，近期在社群媒體 與聊天群中流傳一則說法，稱「2026年2月至8月期間，所有雙重國籍者必須進行登記，否則未來若被查出將面臨處罰或其他後果」。消息在部分華人社群中引發關注與疑問。對此，紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。

劉汝華指出，他近期也注意到網上流傳的相關說法，但就目前情況而言，美國政府既沒有出台相關法律，也沒有任何新的行政規定或政策討論。「至少在美國境內，根本沒有這方面的要求，也沒有任何官方渠道發布過類似通知。」他表示，美國對於多重國籍的態度一向較為寬鬆，雖然法律上並不特別鼓勵，但也並不禁止。一名美國公民 同時持有其他國家的國籍，在美國法律體系中並不是問題。

他進一步解釋，如果真的存在所謂「雙重國籍登記」的政策，理應會有明確的政府部門、登記方式及官方公告，例如由聯邦政府 某個機構負責、設立登記渠道或發布正式通知。「但目前並沒有任何地方可以進行所謂的登記，也沒有任何法律依據或行政程序支持這種說法，因此可以確定這是一則沒有事實基礎的傳聞。」

對於網絡上為何會出現這類說法，劉汝華認為，可能與近年部分海外華人討論中國國籍政策有關。他指出，中國現行法律並不承認雙重國籍。按照法律規定，中國公民在取得外國國籍後，其中國國籍在法律上即被視為自動喪失。不過在實際情況中，由於不少人取得外國國籍後並未主動辦理戶籍或身份證註銷手續，其在中國的身份資料仍可能存在。

他補充，近年社交媒體上倒也確實曾流傳個別案例，例如有海外入籍人士在中國出入境時，被提醒其中國身份證或戶籍仍未註銷，需要進一步辦理相關手續才能離境。不過這類情況多為零星個案，是否屬實也難以全面核實，目前並未看到中國方面出台針對海外入籍人士的普遍性新政策。

他認為，如果相關政策真的全面實施，涉及的人數將非常龐大，影響範圍也很廣，但無論中國方面如何處理相關身份問題，都與美國法律沒有直接關係。「在美國並不存在要求雙重國籍人士登記的規定，也沒有今年2月至8月必須登記的說法。」