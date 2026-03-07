婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

我的頻道

多枚火箭彈射向美駐伊拉克大使館 防空系統攔截擊落

世界新聞網王若馨／即時報導
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)6日報導，前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)的緋聞成為她下台的導火線之一，但她的丈夫布萊恩．諾姆(Bryon Noem)可能不願選擇離婚。

布萊恩的多名家屬向紐約郵報表示，他們希望兩人分手，但布萊恩可能仍會因為虔誠的基督教信仰與對婚姻誓言的承諾而選擇留下。一名家屬表示，布萊恩多年來一直認為支持妻子是上帝給他的使命。

「他大約20年前就說過，無論她做出什麼決定，他都會支持她，這是上帝給他的使命。」這名家屬說，「所以他一直忍受這些羞辱。我們要看看他現在是否還會繼續陪在她身邊。」

諾姆與丈夫於1992年結婚，兩人高中時相識。當時諾姆就讀南達科他州海提(Hayti)的哈姆林高中(Hamlin High School)，布萊恩則是北方州立大學(Northern State University)的大一學生。兩人婚後育有三名子女，並在一個相當嚴格的教會社群中撫養孩子。

夫妻起初一起經營家族農場，之後布萊恩於2003年轉入保險業，諾姆則在2006年踏入政壇，先當選南達科他州眾議員，2018年當選州長，之後加入川普政府並出任國土安全部長。

不過親友表示，諾姆與夫家之間多年來關係緊張，部分家人早就聽說她與李萬度斯基的緋聞。李萬度斯基是川普2016年總統競選團隊成員，之後也成為諾姆的顧問。

一名家屬說，諾姆在聽證會上未直接否認與李萬度斯基的關係，令他們感到震驚。

另一名親友說：「讓我最在意的是，她當時就是沒有說『沒有』。在被逼問時，她就是沒有否認。」

