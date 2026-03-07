艾普斯坦死前40分 獄警上網搜尋他 又爆神祕5000美元入帳

在艾普斯坦死亡當晚負責監看他的聯邦監獄警衛諾埃爾(中)，2019年11月25日離開紐約聯邦法院。(美聯社資料照)

紐約郵報7日報導，司法部 最新文件顯示，在富豪性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)被發現死亡約40分鐘前，負責監視他的獄警托娃．諾埃爾(Tova Noel)曾上網查詢「艾普斯坦監獄最新消息」；此外，在他死亡前10天，諾埃爾的銀行帳戶還存入一筆被銀行標記為可疑的5000美元。

2019年8月10日艾普斯坦死於紐約大都會矯正中心(Metropolitan Correctional Center)牢房內。當時負責監看的兩名警衛諾埃爾與湯瑪斯(Michael Thomas)曾被控偽造巡查紀錄，聲稱當晚依規定持續巡查。兩人之後遭到開除，刑事指控則被撤銷。

聯邦調查局(FBI )紀錄顯示，諾埃爾在清晨5時42分上網查詢「艾普斯坦監獄最新消息」，並在5時52分再次查詢。不到40分鐘後，湯瑪斯於6時30分發現艾普斯坦在牢房內上吊死亡。

檢方指出，諾埃爾當班期間未依規定每30分鐘巡查一次，而是在上網購買家具並打瞌睡；湯瑪斯則瀏覽機車相關資訊。FBI在對監獄電腦進行數位鑑識後，標記出這些網路活動紀錄。

諾埃爾在2021年接受司法部宣誓問訊時否認曾查詢艾普斯坦。她表示：「我不記得有做過那件事」，並稱FBI紀錄「並不準確」。

她還向調查人員表示，曼哈頓聯邦監獄的員工普遍未依規定巡查，並會偽造紀錄。

文件顯示，諾埃爾於2019年7月7日才開始在特殊收容單位值勤，距離艾普斯坦死亡僅數周。

另一份司法部文件指出，大通銀行(Chase Bank)2019年11月向FBI提交可疑活動報告，顯示諾埃爾自2018年4月起共有12筆現金存入，其中最大一筆為2019年7月30日存入的5000美元。

紀錄顯示，諾埃爾在司法部問訊時並未被問及這些存款。

司法部文件還公布一份FBI內部簡報，指出監視畫面中，在當晚約10時40分出現在艾普斯坦牢房附近的一個模糊橘色人影，很可能就是諾埃爾。

FBI寫道：「約在晚上10時40分，一名矯正官——被認為是托娃．諾埃爾——將床單或囚犯衣物帶到L層。這是最後一次有矯正官接近特殊收容單位入口。」艾普斯坦據稱是用橘色床單上吊。

在宣誓證詞中，當天值雙班的諾埃爾表示，她最後一次看到艾普斯坦還活著是在「10時過後不久」，並否認曾發放床單或衣物。

自FBI去年公布監視畫面以來，影片中橘色人影的身分一直引發爭議與陰謀論。2023年監察長報告僅稱其為「未確認的矯正人員」，而這次公開的FBI文件，首次將這個神祕人影指向具體的姓名。

諾埃爾表示，她不知道艾普斯坦牢房內為何會有多出的床單，並稱另一名當班警衛在晚上10時至午夜間睡著。

監獄員工表示，若有職員單獨進入艾普斯坦牢房所在區域，將違反監獄政策。

諾埃爾的律師拒絕發表評論。在宣誓問訊中，當諾埃爾被問及是否與艾普斯坦之死有任何關聯時，她回答：「沒有。」

