共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書

任期「四連霸」共和黨德州 聯邦參議員 孔寧(John Cornyn)尋求連任，3日初選得票率未達50%過關門檻，與挑戰者德州共和黨籍檢察長派克斯頓(Ken Paxton)將進入5月決選。先前在初選期間，川普總統並未幫任何候選人背書，華盛頓郵報6日報導，消息人士說，川普接下來可能會幫孔寧背書，如此一來可能引發「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤不滿。

川普過去曾批評孔寧是「虛有其表的共和黨員」(Republic In Name Only)，派克斯頓是MAGA陣營要角，曾經協助川普推翻2020年大選結果。

川普4日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，很快就會公布幫誰背書，沒獲得背書的候選人屆時應自行退出決選。

派克斯頓5日表示一定會參選到底，除非支持孔寧的參院 共和黨團高層承諾將取消60票表決門檻的「費力把事拖」(filibuster)議事規則並且通過「拯救美國法案」(SAVE America Act)。「拯救美國法案」內容包括改變美國人的投票方式。

多名共和黨參議員表示，參院不太可能在5月26日德州選決之前做到派克斯頓的要求，派克斯頓的盟友預料他將繼續參選。

報導分析，川普為孔寧背書是務實打算。孔寧是有23年資歷的國會老將，雖然之前曾說川普贏不了2024年大選，但跟派克斯頓比較起來，孔寧在大選當中具備更強實力；派克斯頓雖為川普忠實盟友，但官司纏身、檢察官任內遭到彈劾，讓共和黨選舉策略專家感到頭疼。派克斯頓遭州議員控利用職權圖利房地產投資商，2023年遭彈劾但後來獲判無罪。

從MAGA名嘴到草根倡議人士，川普的死忠基本盤裡有不少支持者對於川普採納共和黨建制派意見而不是最忠實川粉的建議感到困惑。某些支持者深感挫折，警告支持者熱情消退恐將共和黨在期中選舉的投票率受到影響。

保守派德州廣播節目主持人戴維斯(Mark Davis)說：「雖然我們喜歡川普，但他要我們改變心意，要我們別投給派克斯頓，如此要求實在太沉重。」

戴維斯說，許多川普支持者並不會聽話照辦，「這場選舉原本將順其自然發展，如今出現了不必要的緊張局面」。