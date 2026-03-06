房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

全國各地房價、生活開銷一路走高。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報6日報導，全國各地房價、生活開銷一路走高，漲幅超過薪資成長，不少中產階級消費者發現很難獨力攢夠頭期款(down payment，又稱首付款)買房，某些州、城市、非營利組織紛紛擴大補助資格，某些地區貸款補貼適用對象包括年收入20萬民眾。

購屋訊息平台「頭期款資源」(Down Payment Resource)數據顯示，從2023年以來，全國有115個計畫擴大補助範圍，如今年收入在當地超過中位數，甚至遠遠高於中位數的潛在購屋者也能獲得補助。

以曼菲斯(Memphis)為例，如果在市內某些特定地區買房，收入達到當地中位數兩倍的家庭，也可以獲得頭期款補助。

在舊金山 ，第一次買房的首購族個人年收入達21萬8200元，仍然有資格申請補貼計畫最高50萬元的貸款。

「頭期款資源」執行長柯朗恩(Rob Chrane)說：「負擔能力危機(affordability crisis)正在收入排行榜往上延燒。」他表示，就算家庭年收入有六位數，要存夠買房頭期款也不容易，因為所有成本全面上漲。

從事公關工作年薪8萬元的布蘭迪·布魯伊特(Brendi Bluitt)，原本以為自己不符合買房獲得公共補貼的資格。

然而，布魯伊特其實符合華府 特區購屋補助計畫的資格，因此獲得8萬4000元的無息貸款。

布魯伊特看中一間37萬6000元的康斗公寓(condo)，頭期款只從個人儲蓄動用了1000元。她表示，如果沒有補貼計畫，可能要花很長時間才能實現買房願望。

布魯伊特參加華府地區為買房民眾提供最高20萬2000元的無息貸款補助計畫，適用對象包括收入超過當地中位數110%的市民。