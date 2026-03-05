我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

美關閉駐科威特大使館 籲公民立即撤離或就地避難

中央社華盛頓5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美駐科威特大使館周邊區域2日遭受襲擊後升起濃煙。路透
美駐科威特大使館周邊區域2日遭受襲擊後升起濃煙。路透

美國聯手以色列對伊朗發動的戰爭升溫，美國國務院今天宣布，駐科威特大使館即日起關閉，並敦促仍在科威特的本國公民立即撤離，無法安全撤離者應就地避難。

美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）以來，迄今造成6名美軍喪生，首批陣亡美軍於科威特民用港口的臨時作戰中心遭到伊朗直接襲擊身亡。

科威特美國大使館所在區域上空日前出現濃煙，據報是伊朗發動攻勢所致。美國敦促仍在科威特的本國公民立即撤離，無法安全撤離者應就地避難。

伊朗持續將矛頭指向美國在海灣地區的盟友。美國已相繼關閉駐沙烏地阿拉伯利雅德及黎巴嫩大使館，緊急呼籲在埃及、伊拉克、約旦、敘利亞、阿拉伯聯合大公國及卡達等國的美國公民「立即撤離」。

協助撤離滯留中東的美國公民方面，美國國務院指出，美國首班撤僑包機已於昨天自中東地區起飛，先前估計已有逾1萬7500名美國人自行離開。國務院基於行動考量，並未對外公布更多撤僑細節。

國務院在聲明中說，「接下來將在該區域（中東地區）增加更多班次」，並呼籲在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯的美國公民透過網路報名登記。

美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）昨天表示，國務院已協助近6500人撤離，其中多數美國人是自行撤離，幾乎全部搭乘商業航班。

世報陪您半世紀

大使館 美國公民 以色列

上一則

龔薩雷斯認與自殺身亡助理婚外情 共和黨領導層要他退選

延伸閱讀

CIA駐沙據點被擊中 中東3使館無限期關閉

CIA駐沙據點被擊中 中東3使館無限期關閉
中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動

中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動
美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡
美24小時內大幅升級對伊朗火力 國務院籲14國公民撤離

美24小時內大幅升級對伊朗火力 國務院籲14國公民撤離

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標