退休帳戶K型趨勢：有百萬儲蓄人變多 被迫動用存款也變多

愈來愈多勞工為了維持生計，被迫提早動用退休存款。示意圖（美聯社）

財星雜誌(Fortune)5日報導，川普總統上周在國情咨文演說中宣布，要為沒有401(k)s或其他雇主提供退休帳戶的民眾，成立類似聯邦機關員工類型的退休帳戶計畫，然而現在真實上演的殘酷現實卻是，愈來愈多勞工為了維持生計，被迫提早動用退休存款。

基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)公布的「2026年美國人如何儲蓄」(How America Saves 2026)最新報告指出，401(k)計畫參加者因為手頭困難而從帳戶提款的人數創下新高，人數比例在去年達到6%，前年則為5%。

報導指出，美國家庭受到通貨膨脹等壓力影響，六位數年薪在某些州根本算不上高薪階級；如今勞工的退休帳戶也跟經濟發展一樣，出現K型(K-Shaped)趨勢。

先鋒集團指出，越來越多勞工動用退休存款，某些原因與操作變得方便有關。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)在024年通過後，退休帳戶持有人可以自我證明(self-certify)符合國稅局 (IRS)規定，省略原本要求文件的步驟，加快作業程序。

退休統計數據顯示，高收入族群與低收入族群之間退休存款差異，K型趨勢逐漸擴大。就在愈來愈多人的退休帳戶達到百萬元儲蓄之際，動用退休帳戶的人同樣愈來愈多。

財經網站「市場觀察」(MarketWatch)報導，富達投資(Fidelity Investments)統計顯示，2025年第四季401(k)帳戶百萬富翁人數有66萬5000人，比第三季增加1萬人。

不過，退休存款達到七位數的帳戶持有人，僅限於長期為退休帳戶存款的勞工。富達統計顯示，退休儲蓄有百萬元以上的帳戶持有人，已經為帳戶存款25年或更久。

擁有百萬退休儲蓄的帳戶持有人當中，千禧世代年輕人只占4%。

另外，先鋒集團去年研究發現，時薪制勞工由於每月收入變動較大，因為經濟困難而提早動用退休帳戶的機率，超過領取固定薪資的勞工。

參與川普401(k) 計畫擬定的社會研究新學院(New School for Social Research)經濟教授泰瑞莎‧吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)日前接受財富專訪時說，多年來與退休帳戶疏離的低收入民眾，對於401(k)回報抱持懷疑。她說，低收入民眾整個職場生涯裡，一直都被排除在退休帳戶計畫之外，「他們想知到其中有何貓膩」。