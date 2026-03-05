參議員提案：禁總統、副總統、國會議員在線上下注時事

參議員墨克利(Jeff Merkley，圖)與柯洛布查(Amy Klobuchar)將聯手提案，禁止總統、副總統、國會議員在線上賭盤下注時事發展結果。(美聯社)

CNBC新聞頻道獨家報導，民主黨俄勒岡州參議員 墨克利(Jeff Merkley)與尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)5日將聯手提案，禁止總統、副總統、國會議員在線上賭盤下注時事發展結果。墨克利指出，全球規模最大預測市場交易平台之一的Kalshi，對於法案內容提供建議。

墨克利受訪時說，提案是在美軍攻擊伊朗之前起草，當時線上賭盤湧入大批玩家，下注預測戰爭何時開打。

美軍今年1月活捉委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)之後，媒體報導傳出有賭盤玩家因為精準下注而獲得巨額彩金，美軍攻打伊朗讓線上賭盤的時事下注再度成為輿論關注焦點。

墨克利的提案旨在避免民選官員利用線上賭盤圖利。根據草案條款，行政部門高層官員如果違反禁止線上下注的規定，將面臨1萬元起跳的罰款。

墨克利受訪時表示，國會議員掌握來自四面八方的各種消息與意見，如果要證明內線交易，困難度太高，很難解決問題。他表示，如此亂象不但凸顯真實存在的腐敗，還涉及利益衝突。

報導指出，共和黨 位居國會多數的情況下，墨克利提案通過立法的機會不高，但可能成為未來監督線上賭盤產業的立法基礎。

線上賭盤網站Polymarket、Kalshi過去幾年人氣指數迅速升高，玩家可以對各種時事下注預測結果，包括籃球比賽、奧斯卡金像獎最佳影片獎項得主。

過去幾個月，國會議員與主管機關開始注意到線上賭盤的監督問題，尤其是大批玩家對伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)個人命運下注，後來哈米尼在周末期間的美國以色列聯合攻擊行動中喪生。

根據紐約時報對Polymarket網站進行的動態分析，美以聯軍攻擊伊朗前夕，網站上押注隔天戰爭即將開打的玩家爆增。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)4日在社群媒體X發布影片談話指出：「當時可疑的線上下注突然變多，玩家精準地在周五下注，看好周六將對伊朗開戰。」

墨菲指出：「顯然川普總統身邊的人，在周五就知道周六會發生什麼事。」他表示，幾乎可以確定，那些下注的玩家都是掌握內情的人。