我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員提案：禁總統、副總統、國會議員在線上下注時事

寇頓提案 禁車險僅因年齡調漲長者保費

參議員提案：禁總統、副總統、國會議員在線上下注時事

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參議員墨克利(Jeff Merkley，圖)與柯洛布查(Amy Klobuchar)將聯手提案，禁止總統、副總統、國會議員在線上賭盤下注時事發展結果。(美聯社)
參議員墨克利(Jeff Merkley，圖)與柯洛布查(Amy Klobuchar)將聯手提案，禁止總統、副總統、國會議員在線上賭盤下注時事發展結果。(美聯社)

CNBC新聞頻道獨家報導，民主黨俄勒岡州參議員墨克利(Jeff Merkley)與尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)5日將聯手提案，禁止總統、副總統、國會議員在線上賭盤下注時事發展結果。墨克利指出，全球規模最大預測市場交易平台之一的Kalshi，對於法案內容提供建議。

墨克利受訪時說，提案是在美軍攻擊伊朗之前起草，當時線上賭盤湧入大批玩家，下注預測戰爭何時開打。

美軍今年1月活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，媒體報導傳出有賭盤玩家因為精準下注而獲得巨額彩金，美軍攻打伊朗讓線上賭盤的時事下注再度成為輿論關注焦點。

墨克利的提案旨在避免民選官員利用線上賭盤圖利。根據草案條款，行政部門高層官員如果違反禁止線上下注的規定，將面臨1萬元起跳的罰款。

墨克利受訪時表示，國會議員掌握來自四面八方的各種消息與意見，如果要證明內線交易，困難度太高，很難解決問題。他表示，如此亂象不但凸顯真實存在的腐敗，還涉及利益衝突。

報導指出，共和黨位居國會多數的情況下，墨克利提案通過立法的機會不高，但可能成為未來監督線上賭盤產業的立法基礎。

線上賭盤網站Polymarket、Kalshi過去幾年人氣指數迅速升高，玩家可以對各種時事下注預測結果，包括籃球比賽、奧斯卡金像獎最佳影片獎項得主。

過去幾個月，國會議員與主管機關開始注意到線上賭盤的監督問題，尤其是大批玩家對伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)個人命運下注，後來哈米尼在周末期間的美國以色列聯合攻擊行動中喪生。

根據紐約時報對Polymarket網站進行的動態分析，美以聯軍攻擊伊朗前夕，網站上押注隔天戰爭即將開打的玩家爆增。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)4日在社群媒體X發布影片談話指出：「當時可疑的線上下注突然變多，玩家精準地在周五下注，看好周六將對伊朗開戰。」

墨菲指出：「顯然川普總統身邊的人，在周五就知道周六會發生什麼事。」他表示，幾乎可以確定，那些下注的玩家都是掌握內情的人。

世報陪您半世紀

共和黨 馬杜洛 參議員

上一則

184年「老實人報」聘AI記者寫新聞 人類記者惶惶不安

延伸閱讀

Polymarket伊朗押注狂吸金 4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

Polymarket伊朗押注狂吸金 4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋
參院否決限制川普戰爭權力決議案 為進一步對伊朗動武開綠燈

參院否決限制川普戰爭權力決議案 為進一步對伊朗動武開綠燈
預測哈米尼喪命 賭客共贏5400萬卻拿不到

預測哈米尼喪命 賭客共贏5400萬卻拿不到

賓州2聯邦參議員 發聲支持美國攻擊伊朗

賓州2聯邦參議員 發聲支持美國攻擊伊朗

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家