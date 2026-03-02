3日清晨全月食 夜空將見血月

3日的夜空，將出現月全食，而且還是「血月」( blood moon)，錯過這次月全食，下一次要等到2028年底。

月食是月球運行時，進入地球的影子，太陽光被擋住，月亮因此出現缺角，成為月偏食；當月全食時，地球的陰影雖然會幾乎遮住月球，還是有少量太陽光穿過地球大氣層，紅光被折射到月球表面，讓月亮看起來帶著淡淡的紅色光暈，就成了俗稱「血月」的天文奇觀。

3日清晨北美洲、中美洲和南美洲西部地區可以觀測。澳洲和東亞地區則是在3日晚上可以看到。中亞和南美洲大部分地區可以看到月偏食，月亮會被吃掉一小部分。非洲和歐洲地區則無法觀測。

日食和月食是由於太陽、月亮和地球精確排列而發生。太空總署(NASA)表示，每年大約發生4到7次日食和月食。

日食和月食往往在天體軌道上接連發生。這次登場的月全食距離先前的「火環」(ring of fire)日全食兩周，那次是南極洲幸運看到。。

月全食全部過程會持續數小時，但最精華全食階段約1小時。

「與日食相比，月食的節奏要慢一些，」米德爾伯里學院米特爾曼天文台(Middlebury College’s Mittelman Observatory)的凱瑟琳·米勒(Catherine Miller)說。

在月食路徑上的人，不需要任何特殊設備即可觀測，只要抬頭朝天空看即可。

使用預測應用程式或任何線上天文日曆，可以尋找所在地區的確切月食時間，接著分幾次到戶外觀察地球的陰影逐漸遮蔽月球，最後露出橙紅色的月牙。

「你不必一直待在外面才能看到陰影移動，」德拉瓦大學(University of Delaware)的天文學家馬魯卡(Bennett Maruca)說。

接下來8月還會有月偏食，屆時美洲、歐洲、非洲和西亞地區均可觀測到。