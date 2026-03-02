我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球

3日清晨全月食 夜空將見血月

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

3日的夜空，將出現月全食，而且還是「血月」( blood moon)，錯過這次月全食，下一次要等到2028年底。

月食是月球運行時，進入地球的影子，太陽光被擋住，月亮因此出現缺角，成為月偏食；當月全食時，地球的陰影雖然會幾乎遮住月球，還是有少量太陽光穿過地球大氣層，紅光被折射到月球表面，讓月亮看起來帶著淡淡的紅色光暈，就成了俗稱「血月」的天文奇觀。

3日清晨北美洲、中美洲和南美洲西部地區可以觀測。澳洲和東亞地區則是在3日晚上可以看到。中亞和南美洲大部分地區可以看到月偏食，月亮會被吃掉一小部分。非洲和歐洲地區則無法觀測。

日食和月食是由於太陽、月亮和地球精確排列而發生。太空總署(NASA)表示，每年大約發生4到7次日食和月食。

日食和月食往往在天體軌道上接連發生。這次登場的月全食距離先前的「火環」(ring of fire)日全食兩周，那次是南極洲幸運看到。。

月全食全部過程會持續數小時，但最精華全食階段約1小時。

「與日食相比，月食的節奏要慢一些，」米德爾伯里學院米特爾曼天文台(Middlebury College’s Mittelman Observatory)的凱瑟琳·米勒(Catherine Miller)說。

在月食路徑上的人，不需要任何特殊設備即可觀測，只要抬頭朝天空看即可。

使用預測應用程式或任何線上天文日曆，可以尋找所在地區的確切月食時間，接著分幾次到戶外觀察地球的陰影逐漸遮蔽月球，最後露出橙紅色的月牙。

「你不必一直待在外面才能看到陰影移動，」德拉瓦大學(University of Delaware)的天文學家馬魯卡(Bennett Maruca)說。

接下來8月還會有月偏食，屆時美洲、歐洲、非洲和西亞地區均可觀測到。

世報陪您半世紀

上一則

德州奧斯汀酒吧槍案 2死者確認是大學生

延伸閱讀

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品
六星連珠天文奇觀 今晚看得見

六星連珠天文奇觀 今晚看得見
台灣民間首例 嘉市天文協會發現2顆小行星

台灣民間首例 嘉市天文協會發現2顆小行星
中國預告今年2次載人太空飛行 續推進登月準備

中國預告今年2次載人太空飛行 續推進登月準備

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父