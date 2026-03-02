我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教和平

美軍對伊攻擊行動持續 紐約市警加強戒備維安

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數百伊朗裔美國人在時報廣場遊行慶祝伊朗最高領袖哈米尼之死，認為舊政權倒台將讓自由回歸人民。(路透)
數百伊朗裔美國人在時報廣場遊行慶祝伊朗最高領袖哈米尼之死，認為舊政權倒台將讓自由回歸人民。(路透)

隨著美國中央司令部(U.S. Central Command)在伊朗境內持續執行名為「史詩憤怒」(Operation Epic Fury)的軍事行動，為防突發事件，紐約市已採取全面預防措施，以確保全市居民的安全。

儘管國土安全部(DHS)表示目前尚未收到具體的威脅情報，但紐約市警局(NYPD)仍呼籲市民保持警惕，發現任何可疑情況應立即通報執法部門。市警局透過社群媒體表示，因德州奧斯汀前日剛發生大規模槍擊案，且適逢猶太裔慶祝普珥節(Purim)，市警將在全市敏感地點維持高度警戒巡邏，「這是基於目前威脅環境升級所採取的預防性措施」。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)針對美國對伊朗的攻擊表示譴責，同時向市民保證安全。他指出，各有關部門正保持密切聯繫，「出於謹慎考量，我們正加強跨部門協作，並增加在敏感區域的巡邏人力」。

目前，位於曼哈頓三大道的伊朗常駐聯合國代表團大樓外，已有市警人員駐守維安。根據既定程序，警方正強化對敏感地點的警力部署，範圍不僅限於外交機構，還包括文化設施、宗教場所及其他相關地點。

報導指出，自去年6月美國協助以色列打擊伊朗核設施以來，紐約市警局一直處於高度警戒狀態。目前派駐在中東地區的市警聯絡官正與紐約總部保持即時溝通，提供任何可能影響本市生活環境的區域形勢情資。此外，警方也在嚴密監控市內與此衝突相關的各項示威活動。

曼達尼也特別對居住在紐約的伊朗裔居民喊話：「你們是這座城市不可或缺的一部分，是我們的學生、藝術家、小企業主與社區領袖，紐約會確保你們的安全。」

2月28日，多個反戰團體與親巴勒斯坦團體於紐約舉行集會，強烈抗議美國與以色列對中東事務的介入，數百人到場發聲。次日，也有數百伊朗裔美國人在時報廣場(Times Square)遊行慶祝伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之死，認為舊政權倒台將讓自由回歸人民。

美國在伊朗境內發動名為「史詩憤怒」的軍事行動後，紐約市警方正強化對敏感地點的警力...
美國在伊朗境內發動名為「史詩憤怒」的軍事行動後，紐約市警方正強化對敏感地點的警力部署，範圍不僅限於外交機構，還包括文化設施、宗教場所及其他相關地點。圖為警方在紐約伊斯蘭文化中心前執勤。(美聯社)

美國在伊朗境內發動名為「史詩憤怒」的軍事行動後，紐約市警方正強化對敏感地點的警力...
美國在伊朗境內發動名為「史詩憤怒」的軍事行動後，紐約市警方正強化對敏感地點的警力部署，範圍不僅限於外交機構，還包括文化設施、宗教場所及其他相關地點。圖為警方在紐約伊斯蘭文化中心前執勤。(美聯社)

世報陪您半世紀

以色列 紐約市 曼達尼

上一則

許多醫院因大又美法而縮減服務 民主黨趁機進攻醫療議題

延伸閱讀

伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」
美以襲伊朗 中籲立即停止軍事行動：武力解決不了問題

美以襲伊朗 中籲立即停止軍事行動：武力解決不了問題

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15

超人氣

更多 >
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣