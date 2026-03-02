美軍對伊攻擊行動持續 紐約市警加強戒備維安

數百伊朗裔美國人在時報廣場遊行慶祝伊朗最高領袖哈米尼之死，認為舊政權倒台將讓自由回歸人民。(路透)

隨著美國中央司令部(U.S. Central Command)在伊朗境內持續執行名為「史詩憤怒」(Operation Epic Fury)的軍事行動，為防突發事件，紐約市 已採取全面預防措施，以確保全市居民的安全。

儘管國土安全部(DHS)表示目前尚未收到具體的威脅情報，但紐約市警局(NYPD)仍呼籲市民保持警惕，發現任何可疑情況應立即通報執法部門。市警局透過社群媒體表示，因德州奧斯汀前日剛發生大規模槍擊案，且適逢猶太裔慶祝普珥節(Purim)，市警將在全市敏感地點維持高度警戒巡邏，「這是基於目前威脅環境升級所採取的預防性措施」。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)針對美國對伊朗的攻擊表示譴責，同時向市民保證安全。他指出，各有關部門正保持密切聯繫，「出於謹慎考量，我們正加強跨部門協作，並增加在敏感區域的巡邏人力」。

目前，位於曼哈頓三大道的伊朗常駐聯合國代表團大樓外，已有市警人員駐守維安。根據既定程序，警方正強化對敏感地點的警力部署，範圍不僅限於外交機構，還包括文化設施、宗教場所及其他相關地點。

報導指出，自去年6月美國協助以色列 打擊伊朗核設施以來，紐約市警局一直處於高度警戒狀態。目前派駐在中東地區的市警聯絡官正與紐約總部保持即時溝通，提供任何可能影響本市生活環境的區域形勢情資。此外，警方也在嚴密監控市內與此衝突相關的各項示威活動。

曼達尼也特別對居住在紐約的伊朗裔居民喊話：「你們是這座城市不可或缺的一部分，是我們的學生、藝術家、小企業主與社區領袖，紐約會確保你們的安全。」

2月28日，多個反戰團體與親巴勒斯坦團體於紐約舉行集會，強烈抗議美國與以色列對中東事務的介入，數百人到場發聲。次日，也有數百伊朗裔美國人在時報廣場(Times Square)遊行慶祝伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之死，認為舊政權倒台將讓自由回歸人民。

