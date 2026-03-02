我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會陷入戰爭泥淖

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯（中）2日在五角大廈舉行記者會。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯（中）2日在五角大廈舉行記者會。（美聯社）

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

赫塞斯說，美國20年前在伊拉克陷入為當地「建構國家」的泥淖，但這次不是伊拉克，「不是永無止盡」。

赫塞斯還說，「我們這代美國人明事理，現在這位總統也明事理。總統稱美國過去20年在（伊拉克和阿富汗等）外國的『國家建構』工作很愚蠢，他是對的」。

赫塞斯指稱，這次攻擊伊朗的行動正好相反，是1個清楚、毀滅性、決定性的任務，那就是摧毀伊朗飛彈造成的威脅、摧毀伊朗海軍，以及使伊朗不會擁有核武。

凱恩則表明，此一代號「史詩怒火」的行動，將不是1場「單一、1個晚上」的行動。

凱恩並坦言，隨著行動持續，預料美方人員的傷亡將攀升，但「我們將致力讓美國的生命及財產損失降到最低」。

凱恩說，督導美軍在中東作戰和軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）與美以聯軍已被分配若干軍事目標，將花些時間達成，且在部分情況中，將是困難又要勇於面對的工作。

世報陪您半世紀

以色列 五角大廈 赫塞斯

上一則

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

延伸閱讀

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號