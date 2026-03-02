美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會陷入戰爭泥淖

美國國防部長赫塞斯（中）2日在五角大廈舉行記者會。（美聯社）

美國與以色列 聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯 及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈 召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

赫塞斯說，美國20年前在伊拉克陷入為當地「建構國家」的泥淖，但這次不是伊拉克，「不是永無止盡」。

赫塞斯還說，「我們這代美國人明事理，現在這位總統也明事理。總統稱美國過去20年在（伊拉克和阿富汗等）外國的『國家建構』工作很愚蠢，他是對的」。

赫塞斯指稱，這次攻擊伊朗的行動正好相反，是1個清楚、毀滅性、決定性的任務，那就是摧毀伊朗飛彈造成的威脅、摧毀伊朗海軍，以及使伊朗不會擁有核武。

凱恩則表明，此一代號「史詩怒火」的行動，將不是1場「單一、1個晚上」的行動。

凱恩並坦言，隨著行動持續，預料美方人員的傷亡將攀升，但「我們將致力讓美國的生命及財產損失降到最低」。

凱恩說，督導美軍在中東作戰和軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）與美以聯軍已被分配若干軍事目標，將花些時間達成，且在部分情況中，將是困難又要勇於面對的工作。