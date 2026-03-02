攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

美國國防部長赫塞斯。（路透）

美國和以色列 日前向伊朗 發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普 的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

美國和以色列於2月28日向以色列發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，赫塞斯2日上午舉行記者會，赫塞斯稱美國沒有發動這場戰爭，指伊朗政權在過去47年向美國發動單方面的戰爭，稱美國在川普的領導之下，將結束這場戰爭。

赫塞斯也稱「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是對伊朗長年贊助恐怖主義的報復（retribution）。

至於有媒體指控這場戰爭恐演變為沒有盡頭的戰爭，赫塞斯表示，情況完全相反，並稱對伊朗的軍事行動不是伊拉克；赫塞斯指出，這場軍事行動的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

根據報導，川普日前接受訪問時指出，他預期對伊朗的軍事行動可能持續4至5周。

赫塞斯也說，這不是要推翻政權的戰爭；不過，他也表示伊朗政權會改變，且世界會因此變得更好。

赫塞斯稱，不能讓伊朗有核武是常識，並稱伊朗正打造強大的飛彈和無人機，以為他們的核武建造傳統的護盾。