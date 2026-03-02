我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯。（路透）
美國國防部長赫塞斯。（路透）

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

美國和以色列於2月28日向以色列發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，赫塞斯2日上午舉行記者會，赫塞斯稱美國沒有發動這場戰爭，指伊朗政權在過去47年向美國發動單方面的戰爭，稱美國在川普的領導之下，將結束這場戰爭。

赫塞斯也稱「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是對伊朗長年贊助恐怖主義的報復（retribution）。

至於有媒體指控這場戰爭恐演變為沒有盡頭的戰爭，赫塞斯表示，情況完全相反，並稱對伊朗的軍事行動不是伊拉克；赫塞斯指出，這場軍事行動的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

根據報導，川普日前接受訪問時指出，他預期對伊朗的軍事行動可能持續4至5周。

赫塞斯也說，這不是要推翻政權的戰爭；不過，他也表示伊朗政權會改變，且世界會因此變得更好。

赫塞斯稱，不能讓伊朗有核武是常識，並稱伊朗正打造強大的飛彈和無人機，以為他們的核武建造傳統的護盾。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 以色列

上一則

FBI局長巴特爾的歌手女友出門有霹靂小組護送 面臨檢討

下一則

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會陷入戰爭泥淖

延伸閱讀

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權
逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號