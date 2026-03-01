伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

美國媒體2月28日指出，支持中國共產黨的相關人士協助推動在紐約等全美各地城市發起示威，以抗議美國總統川普政府和以色列聯手空襲伊朗，這些人士包含科技大亨辛漢。

「紐約郵報」（New York Post）報導，被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）， 是許多極左派團體的主要資助者之一，而若干團體發起了「停止對伊朗開戰！」的示威活動。

這些抗議28日在紐約時報廣場、亞特蘭大、夏洛特、芝加哥 ，以及全美大約70處其他地點舉行。

根據籌辦方的聲明，發起者包括「人民論壇」（The People's Forum）、「巴勒斯坦青年運動」（Palestinian Youth Movement）、「粉色代碼」（Code Pink）、「阻止戰爭並終止種族歧視 組織」（Act Now to Stop War and End Racism）等團體。

聲明指出：「川普（Donald Trump）對於伊朗發動的無端非法攻擊是戰爭行徑，可能造成難以想像的死亡與破壞。」

聲明還提到：「但這個國家的人民拒絕另一場無休止戰爭，並會立即走上街頭，發出我們的聲音。」

美國國務院 2月上旬曾向國會提交一份報告，認定左派非營利組織「粉色代碼」、「人民論壇」與中國影響力行動有所關連。

這份主題為「應對外國訊息操縱和干預」的報告指控，中國透過影響力行動去散播宣傳，而這些活動是由「粉色代碼」、「人民論壇」等非營利組織，以及跟辛漢有關的團體進行。

辛漢的妻子伊凡斯（Jodie Evans）是「粉色代碼」的共同創辦人，同時也是「人民論壇」高層。

「紐約時報」（The New York Times）曾於2023年報導，住在上海市的辛漢「跟中國政府媒體機器關係密切，並資助其全球範圍的宣傳活動」。

辛漢更被指控，透過資助「阻止戰爭並終止種族歧視組織 」來推動製造美國內部的混亂，且宣揚同情中共的論述。