我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州奧斯汀酒吧爆槍擊 至少3死14傷 槍嫌斃命

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

中央社紐約28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

美國媒體2月28日指出，支持中國共產黨的相關人士協助推動在紐約等全美各地城市發起示威，以抗議美國總統川普政府和以色列聯手空襲伊朗，這些人士包含科技大亨辛漢。

「紐約郵報」（New York Post）報導，被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）， 是許多極左派團體的主要資助者之一，而若干團體發起了「停止對伊朗開戰！」的示威活動。

這些抗議28日在紐約時報廣場、亞特蘭大、夏洛特、芝加哥，以及全美大約70處其他地點舉行。

根據籌辦方的聲明，發起者包括「人民論壇」（The People's Forum）、「巴勒斯坦青年運動」（Palestinian Youth Movement）、「粉色代碼」（Code Pink）、「阻止戰爭並終止種族歧視組織」（Act Now to Stop War and End Racism）等團體。

聲明指出：「川普（Donald Trump）對於伊朗發動的無端非法攻擊是戰爭行徑，可能造成難以想像的死亡與破壞。」

聲明還提到：「但這個國家的人民拒絕另一場無休止戰爭，並會立即走上街頭，發出我們的聲音。」

美國國務院2月上旬曾向國會提交一份報告，認定左派非營利組織「粉色代碼」、「人民論壇」與中國影響力行動有所關連。

這份主題為「應對外國訊息操縱和干預」的報告指控，中國透過影響力行動去散播宣傳，而這些活動是由「粉色代碼」、「人民論壇」等非營利組織，以及跟辛漢有關的團體進行。

辛漢的妻子伊凡斯（Jodie Evans）是「粉色代碼」的共同創辦人，同時也是「人民論壇」高層。

「紐約時報」（The New York Times）曾於2023年報導，住在上海市的辛漢「跟中國政府媒體機器關係密切，並資助其全球範圍的宣傳活動」。

辛漢更被指控，透過資助「阻止戰爭並終止種族歧視組織 」來推動製造美國內部的混亂，且宣揚同情中共的論述。

世報陪您半世紀

國務院 種族歧視 芝加哥

上一則

德州奧斯汀酒吧爆槍擊 至少3死14傷 槍嫌斃命

延伸閱讀

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
川普促伊朗人民「接管」政府 伊外長：不可能的任務

川普促伊朗人民「接管」政府 伊外長：不可能的任務
美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15

超人氣

更多 >
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯