財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

快訊

伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電董事長魏哲家(右)去年3月3日在白宮宣布投資美國計畫，美國總統川普在一旁聆聽。(路透)
台積電董事長魏哲家(右)去年3月3日在白宮宣布投資美國計畫，美國總統川普在一旁聆聽。(路透)

美國財經新聞網站RealClearMarkets主編譚尼（John Tamny）撰發評論，挑戰紐約時報日前所刊載「依賴台灣晶片危及美國經濟」報導所持的觀點，他說，台灣與台積電每天都在讓世界更安全。

譚尼指出，由紐時科技記者米克爾（Tripp Mickle）所寫的該篇報導暗示，只要北京當局對台灣投下炸彈，毀了台積電，就能輕易重創美國經濟，而中國若讓美國經濟崩潰，自己或能從中受益。

可是，譚尼相信已故諾貝爾經濟學獎得主、加拿大經濟學家孟岱爾（Robert Mundell）的說法：「唯一的封閉經濟體是世界經濟本身。」

譚尼認為，中國如果透過攻擊台灣來摧毀美國的產出，其實等於同時摧毀自身經濟。美國是生產者，同時也是全球最大的消費者，而中國經濟的強大，正是建立在這個事實之上。同時，美國的資本也在相當程度上支持著中國經濟，尤其是中國的科技產業。

他進一步提到，美國人也應該更深入思考那些「限制美國先進技術銷往中國」的訴求。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因反對限制對中銷售晶片，而在美國國內受到不少批評，譚尼說，其實黃仁勳應該得到喝采。

理由正如做為台積電的所在地，保護了台灣免受軍事攻擊，全球如此多的科技智慧財產位於美國，也讓美國日益安全。貿易讓各國相互依賴，是最偉大的外交政策，攻擊別人往往反而自傷，它讓戰爭的代價變得高到無法承受。

所以，譚尼的觀點和米克爾相反，他寫道，讓美國繼續依賴台灣吧，這樣一來，我們大家都更安全。

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI 代理將讓本業更強

捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

