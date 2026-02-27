Anthropic：不同意美國軍方無限制使用AI

我的頻道

中央社舊金山26日綜合外電報導
美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic26日表示，儘管五角大廈施壓配合，仍不同意美國戰爭部不受限制使用其AI技術。路透

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic26日表示，儘管五角大廈施壓配合，仍不同意美國戰爭部不受限制使用其AI技術。

法新社報導，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）透過聲明表示，「這些威脅不曾動搖我們的立場：我們無法昧著良心答應他們的要求」。

華府已對Anthropic下達最後通牒，要求該公司在美東時間27日下午5時01分前同意其AI技術不受限制用於軍事用途，即使此舉違反Anthropic的倫理準則，否則將援引「國防生產法」（Defense Production Act）強制該公司配合。

阿莫戴說，五角大廈和情報機構已在國防領域部署Anthropic的AI模型，但該公司對其技術用於大規模監控美國公民和全自動武器方面設下倫理界線。他指出：「將這些系統用於國內大規模監控，與民主價值背道而馳。」

阿莫戴強調，目前頂尖AI系統尚不足以使人信賴，不能在缺乏人類最後把關的情況下驅動致命武器，「我們不能明知有風險，卻提供會危害美國軍人和平民的產品。」

五角大廈還揚言將Anthropic列為供應鏈風險企業。此舉通常只針對敵對國家企業，如此一來可能重創Anthropic與美國政府機構合作的能力與聲譽。

1名戰爭部高階官員當時反駁Anthropic的疑慮，強調五角大廈一向依法行事。

這名官員說：「依法行事是五角大廈身為終端用戶的責任」，並補充說戰爭部「只會下達合法的命令」。

