軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

快訊

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
最近到芝加哥移民法庭出席小庭的政庇申請者，案件幾乎都遭移民法官駁回。(美聯社)
川普上任後擴大且強化執行移民政策，美國移民法院積壓的案件預計迎來快速清理。前移民法官亞瑟(Andrew Arthur)分析，隨著新任軍事律師轉任移民法官上任，法院將更快作出裁決，推動更多驅逐案件進行。川普政府同時簡化上訴程序，縮短非法移民對抗驅逐的時間，降低他們可行使的法律途徑。

川普政府首年重點在於確定逮捕對象、實施拘捕並擴充拘留容量。亞瑟表示，2026年新增數十甚至數百名法官，將大幅加快審理速度，使更多在押或缺席的移民最終被驅逐出境。他指出：「法院審理的人越多，最終裁決也會越多，尤其是對未出庭者。」

多年來，司法部執行辦公室(EOIR)面對移民案件如同「不可能完成的數字遊戲」，數百名移民法官嘗試處理數百萬案件。案件數量自歐巴馬首任起便持續攀升，2012財年案件數約32.5萬，至2019年仍未破百萬，但在2024年已達350萬的高峰。川普政府首年略降至330萬件，其中約230萬涉及尋求庇護者。

庇護是指抵達美國邊境者申請不被遣返的保護資格。2025年3月，超過四分之三的庇護申請被法官駁回，為20年來最高水準。數據研究員科徹爾(Austin Kocher)指出，川普政府政策旨在加速裁決並提高駁回率，「明確目標是儘快駁回最多案件，清理積壓」。

移民法庭至今已有55名法官遭解聘，另有80人選擇退休。為加快審理，政府將陸軍法律顧問團(JAG)律師調入EOIR，並接受6至8周移民法訓練後上任臨時移民法官。前海軍陸戰隊上校馬戈林(Daren Margolin)負責監督法院運作，目前已聘請50名JAG律師，未來仍將擴招。

專家指出，將軍事律師轉任民事移民法官可能違反「武裝部隊民事執法禁止法」(Posse Comitatus Act)，且新法官的中立性仍受質疑。亞瑟建議，可讓JAG律師先處理「小庭」(master calendar)聽證，即向被告說明權利義務，由資深法官處理實質裁決案件的大庭(merits hearing / individual hearing)，藉此釋放資源加速庇護及其他移民案件審理。

儘管過往政治庇護在小庭過關的機率本來就低，但多位近期出席小庭的中國籍申請政庇者稱，現在要在小庭拿到合法身分的機率等於零，中國籍男子Eric表示，他的案件在等待八年多後才上小庭，結果2月初上庭後卻被法官迅速駁回。目前只能等待大庭(merits hearing)開庭爭取翻盤。

另一名三年前走線至美國的中國籍男子John，以及10年前從中國持觀光旅遊簽證到芝加哥的Jennifer一家四口，也都面臨同樣情形。

根據美國移民法庭公開資料，小庭到大庭的等待時間差異大，受地區、案件積壓與法官安排影響。全國平均等待約1.5至3年，在芝加哥、洛杉磯、紐約等積壓嚴重的城市可能更久，申請政庇者對此表示，「希望大庭開庭時，主政者已經換人」。

