盧特尼克在艾普斯坦小島的照片遭司法部刪除 現已恢復

商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)多年前現身已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)加勒比海私人小島的一張照片，先前在司法部 公布的檔案裡遭到移除，消息經過媒體報導之後，26日晚間已經恢復。

根據非營利組織「網際網路檔案館」(Internet Archive)的「網站時光機」(Way Back Machine)1月31日從司法部網站下載的存檔資料，盧特尼克穿著藍色長袖襯衫、白色短褲與拖鞋，站在艾普斯坦的左後方，拍攝地點是海邊懸崖，照片裡還有其他三人。

司法部上個月公布最新一批艾普斯坦檔案時，編號EFTA01230639的這張照片從司法部網站移除，按下檔案只顯示「找不到頁面」，直到26日晚間才恢復。

專門紀錄艾普斯坦案件內容的網路平台Jmail也有這張照片的存檔。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，根據司法部公布的電郵紀錄，盧特尼克與妻子、四個孩子2012年造訪艾普斯坦私人島嶼小聖詹姆斯島(Little St. James Island)，一行人2012年12月24日共進午餐，後來艾普斯坦助理代表艾普斯坦寫信給盧特尼克說：「很高興見到你。」

盧特尼克本月初在國會作證時說，在小島吃午餐大約一小時，就跟妻子，孩子與保母一同離開，「這是家庭旅行，並沒有分開行動」。

盧特尼克在聽證會說，與艾普斯坦的互動「沒有什麼好隱瞞的」。

艾普斯坦性犯罪案曝光後，盧特尼克曾說2005年就跟艾普斯坦斷絕聯繫。司法部公布檔案則顯示，兩人直到2014年都有商業往來，從事一家現以關閉的廣告公司Adfin交易。兩人在2018年仍在討論Adfin，艾普斯坦寫信詢問盧特尼克對Adfin前景的看法。

同樣在2018年，盧特尼克發電郵給艾普斯坦，抱怨住家附近的弗里克收藏館(Frick Collection)擴建，並寫道美術館翻修之後「可能擋住妳的陽光跟視野」。盧特尼克對艾普斯坦說，已經派律師處理，「你應該寫信去，不要忽略這事」。

