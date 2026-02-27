State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

美國保險巨頭State Farm日前宣布，將於今年夏季向全美汽車保險客戶發放總額50億元的紅利，每輛投保車輛平均約可獲得一次性現金100元回饋，這也是該公司成立103年來規模最大的紅利發放計畫。

總部位於伊利諾州布魯明頓(Bloomington)的State Farm表示，此次紅利主要受惠於2025年汽車碰撞維修成本下降，使公司承保表現優於預期。該計畫涵蓋全國超過4900萬輛投保車輛，實際金額將依各州保費與投保條件有所差異，公司尚未公布伊州客戶的平均退款金額。

State Farm總裁兼執行長法爾尼(Jon Farney)在聲明中指出，作為互助型保險公司，公司能在維持財務穩健的同時，直接將收益回饋給客戶，今年不僅調降汽車保費，也透過50億元紅利提供現金回饋。

公司指出，2025年車禍事故減少與維修成本下降，使近月來全美40個州的汽車保費平均下調約10%，總計節省約46億元保費。其中伊州汽車保費去年更下降約15%。

然而，State Farm同時表示，全美房屋保險成本仍面臨嚴峻壓力。公司營運長謝爾(Chris Schell)指出，近年極端天氣發生頻率與強度增加，使房屋重建與再保險成本大幅上升，迫使公司調整保費。

根據資料，State Farm去年共支付約150億元的重大災害理賠，其中包括2025年1月南加州野火造成的約50美元房屋理賠，預計最終總額將達70億元、涉及1.3萬件理賠案件。

伊州同樣受到極端氣候影響。2025年7月，State Farm將該州房屋保險保費提高27.2%，影響近150萬名保戶，創下州內歷來較大幅度調漲之一。公司指出，風災、冰雹及龍捲風頻率增加，導致承保成本上升，同時也提高風災與冰雹理賠的最低自付額至1%。

此舉引發當地消費團體及州長普立茲克關注與批評。州議會去年曾提出法案，擬授權州保險管理部門否決過高的房屋保費調漲，但最終未能通過，保險業界包括State Farm均表達反對。

儘管房屋保費上漲壓力仍在，State Farm表示，對於同時投保房屋與汽車保險的客戶，今年夏天仍可望依每輛車獲得約100元的紅利回饋。

保費 保險 伊州

