Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

誰的「黃金時代」？多數美國人只感到「繁榮衰退」

編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普本周發表國情咨文演說，毫不令人意外地高呼美國正處於「黃金時代」，但許多人聽來恐怕只覺得刺耳，正確來說應該是「他穿金戴銀，我們吃土」。 路透
美國總統川普本周發表國情咨文演說，毫不令人意外地高呼美國正處於「黃金時代」，但許多人聽來恐怕只覺得刺耳，正確來說應該是「他穿金戴銀，我們吃土」。 路透

美國總統川普本周發表國情咨文演說，高呼美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」，正處於「黃金時代」，但路透／益普索的最新民調顯示，大多數美國人、包括共和黨內的許多人，並不認同這種說法。

路透／益普索本周完成的最新民調顯示，68%受訪者不認同他「美國經濟蓬勃發展」的說法，其中共和黨人對經濟形勢的看法更存在嚴重分歧，約56%認為經濟蓬勃發展，43%的人則不認同，這對該黨在11月的期中選舉無疑是一個警訊。

其實川普自去年重返白宮以來，不斷重複這樣的說法。

家住田納西州迪克森市的崔里普，傾向共和黨，但他希望川普能以讓國家更繁榮作為優先事項，而不是積極推動驅逐無證移民，「我更擔心的是房租和各種開銷上漲，而不是住對面那個人有沒有公民身份證件」。

路透／益普索民調顯示，受訪的民眾認為，生活成本將是決定他們在11月選舉時票投給誰的首要問題。

川普也不斷聲稱，「通膨已被擊敗」，美國人目前「幾乎沒有通膨」，但僅16%的受訪者認同此說法，整體而言，82%的受訪者（包括同樣比例的獨立選民）以及72%的共和黨人，都不認同這種說法。   

若從官方數據來看，美國的經濟產出和股市確實都持續上揚，消費者支出也大幅增加，許多人擔心的新冠疫情後經濟衰退並未出現，然而，一般的美國民眾卻很少感覺真正享受到經濟運作良好帶來的好處。

這或許正是「繁榮衰退」（boomcession）一詞所描繪的情景。這個詞是由完全相反的兩個概念組合而成，既「繁榮」，又「衰退」。CNBC報導指出，創造出這個詞的斯托勒（Matt Stoller）說，從傳統意義上講，經濟形勢確實大好， 但普通民眾的感受卻完全不是這麼一回事。

共和黨 川普 民調

