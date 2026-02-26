艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

前總統柯林頓(中左)挽著女兒雀兒喜(中右)走過夾道的貴賓群，麥斯威爾出現在觀禮賓客中(紅圈圈起處)。(路透)

在前國務卿喜萊莉 ·柯林頓 (Hillary Clinton)今日向眾院監督委員會閉門作證之際，已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的長期女友兼共犯麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)與柯林頓家族的關係再度浮上檯面。

麥斯威爾曾於2010年7月31日出席柯林頓女兒雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)的婚禮，婚禮在紐約州萊茵貝克(Rhinebeck)的阿斯特莊園(Astor Courts)舉行，約有400至500名賓客參與，當時被媒體形容為「低調奢華」的私人儀式。

眾院監督委員會共和黨主席柯默(James Comer)在聽證前受訪表示：「我們知道麥斯威爾確實是雀兒喜婚禮的賓客，而那場婚禮的受邀名單相當有限。」外界解讀，這番話暗示委員會可能會循此線索，進一步追問柯林頓家族與艾普斯坦圈子的往來。

喜萊莉在今日開場陳述中重申，她「從未見過艾普斯坦本人，也對其犯行一無所知」，僅曾與麥斯威爾在柯林頓基金會(Clinton Foundation)相關會議上有過少數互動。

她表示，這些聯繫與艾普斯坦的犯罪無關，並呼籲委員會全面公開所有檔案，以提高調查透明度。

麥斯威爾出席婚禮的照片曾在2019年艾普斯坦案爆發後廣為流傳，照片顯示她在走道座位觀禮，前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)牽著女兒步入會場時，她出現在背景中。麥斯威爾與當時男友、科技企業家韋特(Ted Waitt)一同出席。

由於雀兒喜婚禮當年高度保密，沒有媒體公開直播，但這張照片後來成為質疑柯林頓家族與艾普斯坦關係的焦點之一。

麥斯威爾目前因性販運等罪名被判刑20年，她在2025年接受司法部訪談時表示，前總統柯林頓是「她的朋友，而不是艾普斯坦的朋友」，並表示是她促成柯林頓使用艾普斯坦私人飛機進行慈善行程。

飛行紀錄顯示，柯林頓在2002至2003年間至少搭乘該飛機26次，但柯林頓團隊否認他去過艾普斯坦私人島嶼或得知任何不當行為。

喜萊莉今日作證結束後，比爾·柯林頓預計將於明日出席作證。