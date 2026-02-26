我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

世界新聞網王若馨／即時報導
前總統柯林頓(中左)挽著女兒雀兒喜(中右)走過夾道的貴賓群，麥斯威爾出現在觀禮賓客中(紅圈圈起處)。(路透)
前總統柯林頓(中左)挽著女兒雀兒喜(中右)走過夾道的貴賓群，麥斯威爾出現在觀禮賓客中(紅圈圈起處)。(路透)

在前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)今日向眾院監督委員會閉門作證之際，已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的長期女友兼共犯麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)與柯林頓家族的關係再度浮上檯面。

麥斯威爾曾於2010年7月31日出席柯林頓女兒雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)的婚禮，婚禮在紐約州萊茵貝克(Rhinebeck)的阿斯特莊園(Astor Courts)舉行，約有400至500名賓客參與，當時被媒體形容為「低調奢華」的私人儀式。

眾院監督委員會共和黨主席柯默(James Comer)在聽證前受訪表示：「我們知道麥斯威爾確實是雀兒喜婚禮的賓客，而那場婚禮的受邀名單相當有限。」外界解讀，這番話暗示委員會可能會循此線索，進一步追問柯林頓家族與艾普斯坦圈子的往來。

喜萊莉在今日開場陳述中重申，她「從未見過艾普斯坦本人，也對其犯行一無所知」，僅曾與麥斯威爾在柯林頓基金會(Clinton Foundation)相關會議上有過少數互動。

她表示，這些聯繫與艾普斯坦的犯罪無關，並呼籲委員會全面公開所有檔案，以提高調查透明度。

麥斯威爾出席婚禮的照片曾在2019年艾普斯坦案爆發後廣為流傳，照片顯示她在走道座位觀禮，前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)牽著女兒步入會場時，她出現在背景中。麥斯威爾與當時男友、科技企業家韋特(Ted Waitt)一同出席。

由於雀兒喜婚禮當年高度保密，沒有媒體公開直播，但這張照片後來成為質疑柯林頓家族與艾普斯坦關係的焦點之一。

麥斯威爾目前因性販運等罪名被判刑20年，她在2025年接受司法部訪談時表示，前總統柯林頓是「她的朋友，而不是艾普斯坦的朋友」，並表示是她促成柯林頓使用艾普斯坦私人飛機進行慈善行程。

飛行紀錄顯示，柯林頓在2002至2003年間至少搭乘該飛機26次，但柯林頓團隊否認他去過艾普斯坦私人島嶼或得知任何不當行為。

喜萊莉今日作證結束後，比爾·柯林頓預計將於明日出席作證。

世報陪您半世紀

柯林頓 艾普斯坦 喜萊莉

上一則

喜萊莉作證後 民主黨轉向要求訊問川普、盧特尼克

延伸閱讀

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克
「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停
一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名
捲入艾普斯坦醜聞 世界經濟論壇執行長宣布辭職

捲入艾普斯坦醜聞 世界經濟論壇執行長宣布辭職

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼