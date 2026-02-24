狂歡通宵後靠咖啡提神 男子冰球隊搭川普派遣專機赴華府

美國男子冰球隊搭乘川普總統派遣的空軍專機前往華府。(新華社)

美國男子冰球隊成員在邁阿密狂歡慶祝一夜後，早上9時靠著咖啡提神，搭上川普 總統派遣的空軍波音757專機前往華府 ，準備出席今晚的國情咨文。

這款改裝的空軍專機是副總統范斯(JD Vance)常用的C-32A機型。

川普先前在冰球隊奪金當晚，曾打電話到球員更衣室，承諾將安排這群英雄前往華府，慶祝他們為美國奪得相隔46年的奧運金牌。

由於東岸周一經歷了暴風雪，原計畫從米蘭直飛紐約的美國隊成員，被迫改道在南佛州 降落；他們在邁阿密知名夜店狂歡到凌晨3時左右，據稱整晚的酒水帳單花費超過15萬美元。

球員們互噴香檳、與現場民眾同樂，還集體高唱美國國歌；現場播放休斯(Jack Hughes)延長賽擊敗加拿大的關鍵進球重播，引發震耳欲聾的歡呼。

據每日郵報(Daily Mail)記者，當被問及球員是否有時差疲勞時，一名消息人士說：「才怪。他們是冰球員，牙齒被打飛都無所謂了，他們現在有腎上腺素撐著，正嗨得很呢。」

NEW: The U.S. Men’s Hockey Team has departed Miami aboard Vice President Vance’s plane, en route to Washington, D.C., for the State of the Union address. | @OutnumberedFNC pic.twitter.com/qHKDwjxefi — Fox News (@FoxNews) February 24, 2026

影片來源：X@Fox News（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.