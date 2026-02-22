國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

隨著美國聯邦政府局部停擺進入第二周，國土安全部 (DHS)宣布，22日起暫停「預先安檢」(TSA PreCheck)以及「全球入境」(Global Entry)等機場快速通關計畫。

這些計畫原旨在為已註冊的旅客提供便捷的安檢流程。此次暫停預計將對全美各機場的旅客造成嚴重影響，通關排隊時間恐大幅增加。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)在聲明中表示：「政府停擺會產生嚴重的現實後果。」她指出，目前運輸安全管理局(TSA)與海關暨邊境保護局(CBP)將優先處理各機場與入境口岸的普通旅客流量，因此決定「暫停提供各項禮遇及特殊優先排隊服務」。

此次政府局部停擺始於2月14日。主因是白宮與民主黨 未能就國土安全部的預算案達成共識。民主黨要求修改部分移民執法行動，而這些行動正是總統川普驅逐非法移民 計畫的核心部分。

眾議院國土安全委員會的民主黨人對此決定表達強烈不滿。他們在社群媒體上批評現任政府此舉是「自廢武功」，削減了能讓旅行更順暢且安全的程序，並指責政府是「故意破壞民眾的旅行體驗」。

目前尚不清楚這些快速通關計畫何時能恢復正常，建議近期有飛行計畫的旅客提前抵達機場，以應對可能的混亂。

代表美國主要航空公司的貿易組織「美國航空協會」(Airlines for America)對此表示，由於DHS多數機構陷入停擺，官方在幾乎沒有預警的情況下，宣布22日起暫時停用預先安檢與全球入境計畫，引發業界強烈反彈。

據華盛頓郵報報導，在國會未能撥款的一週後，國土安全部不得不重新分配現有人力以維持基本營運。2024年數據顯示，TSA PreCheck 擁有超過 2000萬名活躍會員，而包含「全球入境計畫」在內的受信任旅客總數則超過4000萬人。