我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持槍男試圖闖入川普海湖莊園 遭特勤局擊殺

今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

特派員黃惠玲／即時報導
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

隨著美國聯邦政府局部停擺進入第二周，國土安全部(DHS)宣布，22日起暫停「預先安檢」(TSA PreCheck)以及「全球入境」(Global Entry)等機場快速通關計畫。

這些計畫原旨在為已註冊的旅客提供便捷的安檢流程。此次暫停預計將對全美各機場的旅客造成嚴重影響，通關排隊時間恐大幅增加。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)在聲明中表示：「政府停擺會產生嚴重的現實後果。」她指出，目前運輸安全管理局(TSA)與海關暨邊境保護局(CBP)將優先處理各機場與入境口岸的普通旅客流量，因此決定「暫停提供各項禮遇及特殊優先排隊服務」。  

此次政府局部停擺始於2月14日。主因是白宮與民主黨未能就國土安全部的預算案達成共識。民主黨要求修改部分移民執法行動，而這些行動正是總統川普驅逐非法移民計畫的核心部分。

眾議院國土安全委員會的民主黨人對此決定表達強烈不滿。他們在社群媒體上批評現任政府此舉是「自廢武功」，削減了能讓旅行更順暢且安全的程序，並指責政府是「故意破壞民眾的旅行體驗」。

目前尚不清楚這些快速通關計畫何時能恢復正常，建議近期有飛行計畫的旅客提前抵達機場，以應對可能的混亂。

代表美國主要航空公司的貿易組織「美國航空協會」(Airlines for America)對此表示，由於DHS多數機構陷入停擺，官方在幾乎沒有預警的情況下，宣布22日起暫時停用預先安檢與全球入境計畫，引發業界強烈反彈。

據華盛頓郵報報導，在國會未能撥款的一週後，國土安全部不得不重新分配現有人力以維持基本營運。2024年數據顯示，TSA PreCheck 擁有超過 2000萬名活躍會員，而包含「全球入境計畫」在內的受信任旅客總數則超過4000萬人。

世報陪您半世紀

國土安全部 民主黨 非法移民

上一則

通膨和減重藥效應發酵 美國包裝食品業者靠降價提振銷售

延伸閱讀

乘客脫序 達美客機起飛15分折返休士頓

乘客脫序 達美客機起飛15分折返休士頓
乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航

乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航
德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
全球侵權最嚴重…川普機場也要品牌化 家族企業搶註商標

全球侵權最嚴重…川普機場也要品牌化 家族企業搶註商標

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了