讓民眾買得起房…白宮擬禁大投資機構買獨棟屋 細節曝光

記者顏伶如／即時報導
示意圖。（歐新社檔案照）
示意圖。（歐新社檔案照）

華爾街日報報導，白宮19日在送交參眾兩院委員會領袖的備忘錄裡，說明打算禁止已擁有100套以上獨棟式住宅(single-family homes)投資機構繼續購買更多房屋的計畫，數百間投資公司恐將受到衝擊；白宮提案包含豁免條款，適用對象為興建、大幅翻修房屋是專門做為出租用途的投資機構。

報導指出，白宮官員正設法讓提案納入參議院的住房法案當中，落實川普總統禁止投資者買房的目標。不過，提案細節曝光後，可能引起某些中型投資機構不滿，業界人士原本以為政府只將針對擁有1000套以上房屋的投資機構祭出禁令，如今數百間投資公司恐將變成無法再購買獨棟住宅。

白宮提案當中包括各種不同豁免條件，如果投資機構興建或大規模翻修房屋純粹是為了出租之用，則可享有豁免。

過去幾周，白宮一直嘗試讓禁止投資機構買房的提案以修正案型式納入正在參眾兩院迅速審議、具有里程碑重大意義的住房法案包裹。然而到目前為止，白宮的努力都沒能成功，共和黨眾議員上周以壓倒性票數一致通過新版住房法案，禁止投資機構買房的提案並未納入其中。

參院版本的住房法案已於2025年秋季表決通過，新版法案正在協商當中，接下來將與眾院版本的法案展開協調。知情人士說，川普政府官員希望禁止投資機構買房的提案能夠加在參院版本法案裡。

消息人士說，川普24日赴國會發表國情咨文(State of the Union)時，將對禁止投資機構買房的提案做出更多說明。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)說，川普已明確表示要落實讓民眾真正買得起房屋的立場，提案當中一大關鍵就是禁止大型投資機構購買獨棟住宅。

英格爾說，提案當中還賦予財政部長「修改、增加或刪減」任何標準的權限，包括如何界定「大型機構投資者」(large institutional investor)。

民主黨國會助理表示，某些民主黨人士已經開始抵制川普提案，反對原因則是豁免對象太多，而且提案當中沒有要求投資機構必須把目前持有房屋賣掉。

白宮 川普 參院

