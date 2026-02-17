羅德島冰球賽案 56歲跨性別男在兒比賽時 槍殺前妻一家

羅德島警方與急救人員在發生槍案的丹尼斯‧林區體育館(Dennis M Lynch Arena)外。(路透)

羅德島當地電視台WPRI報導，16日在羅德島高中冰球賽開槍造成3死3傷的槍手，是56歲的跨性別 男子道根(Robert Dorgan，也以女性名Roberta Esposito自稱)。

道根16日下午於波塔克特(Pawtucket)的溜冰場開火，當時他的兒子正在場下比賽。他射殺了在看台觀賽的前妻及她的兒子，並造成另兩名親屬及一名家庭友人重傷，隨後自戕。

道根在案發前一天於X平台發文，針對有人將跨性別民主黨 聯邦眾議員 莎拉·麥布萊德(Sarah McBride)稱為男性，憤怒寫道：「繼續攻擊我們吧，當我們發狂(Go BERSERK)時不要感到意外。」

這起溜冰場血案前不到一周，加拿大剛發生另一名跨性別槍手所犯下該國近年最嚴重的校園槍擊案之一，18歲跨性別男子範魯特賽拉爾(Jesse Van Rootselaar)先殺害母親與繼兄弟，隨後在母校槍殺六人。

警方認為，道根在溜冰場開槍時鎖定自家人，與他多年來因性別認同引發的激烈法庭糾紛有關。

根據當地媒體取得的法院文件，道根前妻於2020年以「性別重置手術、自戀及人格障礙特徵」為由提出離婚，兩人於2021年正式離婚。

案發後，一名離開波塔克特警局的女子自稱是槍手女兒，對記者表示父親「有心理健康問題，而且病得很重」。她說：「他射殺了我的家人，而他現在也死了。」