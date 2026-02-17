我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅德島冰球賽案 56歲跨性別男 槍殺前妻一家

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

羅德島冰球賽案 56歲跨性別男在兒比賽時 槍殺前妻一家

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅德島警方與急救人員在發生槍案的丹尼斯‧林區體育館(Dennis M Lynch Arena)外。(路透)
羅德島警方與急救人員在發生槍案的丹尼斯‧林區體育館(Dennis M Lynch Arena)外。(路透)

羅德島當地電視台WPRI報導，16日在羅德島高中冰球賽開槍造成3死3傷的槍手，是56歲的跨性別男子道根(Robert Dorgan，也以女性名Roberta Esposito自稱)。

編輯推薦

道根16日下午於波塔克特(Pawtucket)的溜冰場開火，當時他的兒子正在場下比賽。他射殺了在看台觀賽的前妻及她的兒子，並造成另兩名親屬及一名家庭友人重傷，隨後自戕。

道根在案發前一天於X平台發文，針對有人將跨性別民主黨聯邦眾議員莎拉·麥布萊德(Sarah McBride)稱為男性，憤怒寫道：「繼續攻擊我們吧，當我們發狂(Go BERSERK)時不要感到意外。」

這起溜冰場血案前不到一周，加拿大剛發生另一名跨性別槍手所犯下該國近年最嚴重的校園槍擊案之一，18歲跨性別男子範魯特賽拉爾(Jesse Van Rootselaar)先殺害母親與繼兄弟，隨後在母校槍殺六人。

編輯推薦

警方認為，道根在溜冰場開槍時鎖定自家人，與他多年來因性別認同引發的激烈法庭糾紛有關。

根據當地媒體取得的法院文件，道根前妻於2020年以「性別重置手術、自戀及人格障礙特徵」為由提出離婚，兩人於2021年正式離婚。

案發後，一名離開波塔克特警局的女子自稱是槍手女兒，對記者表示父親「有心理健康問題，而且病得很重」。她說：「他射殺了我的家人，而他現在也死了。」

世報陪您半世紀

跨性別 眾議員 民主黨

上一則

中國寄來的仿冒名牌包被海關攔截 若是真貨市價上看30萬

下一則

加拿大公民青少年前科已獲赦罪 仍遭美國拒絕入境

延伸閱讀

羅德島高中冰球賽槍響 兇手射殺妻兒後自戕釀3死3傷

羅德島高中冰球賽槍響 兇手射殺妻兒後自戕釀3死3傷
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
芝華埠槍殺2華男案宣判 湯瑪斯被判終身監禁

芝華埠槍殺2華男案宣判 湯瑪斯被判終身監禁
加拿大降半旗悼念校園槍擊案遇難者 警方公布槍手身份

加拿大降半旗悼念校園槍擊案遇難者 警方公布槍手身份

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀
華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」