加拿大警方披露校園槍擊案兇手身分 生理男6年前變女性

加拿大西部卑詩省小鎮一所中學10日發生加國36年來死傷最多的槍擊案，家屬悲痛欲絕。(路透)

加拿大 警方11日更正不列顛哥倫比亞省塔布勒嶺校園槍擊 案的傷亡數據，確認此次事件造成包括槍手在內9人死亡，而非此前報導的10人。

警方確認，槍手開槍自盡，年齡18歲，名為傑西·範魯特塞拉爾(Jesse Van Rootselaar)，曾就讀於事發中學，但4年前已輟學。警方在現場搜獲一支長槍和一支經過改裝的手槍。尚不清楚這些武器的合法來源及購買者。

警方同時確認，範魯特塞拉爾出生時為男性，6年前開始變性為女性。警方過去數年曾多次到訪其寓所，處理其精神健康問題，槍手也曾多次被強制送醫評估。警方相信她是單獨行動，未知犯案動機。

警方披露的細節顯示，10日發生的這起慘劇始於一處民宅。槍手首先在住所殺害39歲母親和11歲繼弟，再到她曾就讀的塔布勒嶺中學繼續行兇，槍殺了一名39歲女教師及5名學生，之後開槍自盡身亡。

警方當天在新聞發布會上表示，最初認為一名受重傷的女性受害者在送醫途中死亡，但隨後確認她仍有生命體徵，處於重傷狀態。此次事件造成超過25人受傷。

警方說，校園內遇難的5名學生是3女2男，年齡在12至13歲之間。警方在學校走廊發現一名遇難者，其餘受害者則分布在圖書館內。校園內的受害者與槍手沒有親屬關係。

為悼念校園槍擊案的遇難者，加拿大議會大廈及全國所有聯邦政府建築物11日起降半旗誌哀，為期7天。

加拿大總理卡尼 當日在議會大廈對記者表示，這對整個國家來說是「非常艱難的一天」。卡尼已取消原定於11日舉行國防政策發布會等行程，以全力善後。

據悉，塔布勒嶺是一個人口約2400人的偏遠社區，位於溫哥華東北方向約660公里處。涉事中學共有約160名學生。