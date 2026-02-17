美加邊境道路設計令人混淆 外籍學者轉錯彎變成在加拿大 遭拘留數周

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
靠近美加邊境的紐約州水牛城和平橋(Peace Bridge)附近路段設計長年以來令人混淆。（取材自維基百科）
靠近美加邊境的紐約州水牛城和平橋(Peace Bridge)附近路段設計長年以來令人混淆。（取材自維基百科）

紐約時報報導，靠近美加邊境的紐約州水牛城(Buffalo)和平橋(Peace Bridge)附近路段設計長年以來令人混淆，駕駛人一不小心就變成置身加拿大，川普政府嚴格移執法之下，這種跑錯路的不方便則將引發嚴重後果，包括擁有合法居留身分在內的某些民眾，因為轉錯彎而被拘留數周，等待驅逐。

水牛城大學(University of Buffalo)研究科學家胡塞諾夫(Shovgi Huseynov)開車經過和平橋時走錯方向設法掉頭，上個月被美國當局逮捕而拘留數周，先是押在附近的貝塔維亞(Batavia)的拘留中心，後來移到密西根州。

律師表示，胡塞諾夫是亞塞拜然公民，持有效期至2029年的有效工作授權，1月底已經獲釋。

胡塞諾夫遭到拘留消息傳出後，引發要求改革道路設計的輿論聲浪。紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)指示紐約州交通廳在水牛城和平橋橋樑圓環入口處設置臨時電子告示牌，警告駕駛人某一個入口將通往加拿大。

紐約時報先前報導，哥倫比亞公民維克多(Victor)在手機GPS導航的錯誤引導之下，從和平橋不小心進入加拿大，結果被拘留數周。當時維克多向美國申請政治庇護，獲准在美合法工作。

紐約時報記者去年要到水牛城一家餐廳，結果被導航錯誤帶路跨越邊境。一名加拿大邊境官員對紐約時報記者說，類似的不小心跨越美加邊界事件「每天至少出現30次」。

根據道路設計，駕駛人一旦上了匝道就沒有回頭路，只能繼續前行，穿過大橋前往加拿大，然後落入美國聯邦移民幹員的逮捕網內。

胡塞諾夫並未回應採訪要求，但在臉書(Facebook)影片中談到這段經歷時說，能夠再回美國是因為所有文件都合法有效，而且所有行為都遵守法律。他說，拘留期間而子參加游泳比賽得到冠軍，「兒子，謝謝你，我親你一下」。他表示，如今已回歸正常，生活安好。

