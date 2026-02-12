我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

歐巴馬白宮顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

信用評比新模式為以前買房困難的消費者帶來希望

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新模型能讓貸款核准率提高5%，尤其是首次購屋消費者、租屋族、年輕人以及信用紀錄較少、正在改善信用表現的民眾。示意圖（美聯社）
新模型能讓貸款核准率提高5%，尤其是首次購屋消費者、租屋族、年輕人以及信用紀錄較少、正在改善信用表現的民眾。示意圖（美聯社）

數十年來，想要買房的消費者至少要有FICO信用評分(credit score)620分，邁入2026年之後的貸款產業則出現遊戲規則改變。半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)2025年11月從「銷售指南」(Selling Guide)裡刪除長期以來的最低信用評分要求，鼓勵貸款機構透過範圍更廣的不同指標來評估借款人，包括現金存款、債務多少、貸款用途以及房屋類型等。

聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)表示，租屋者、年輕借款人等消費者，如今可以透過以前傳統評分制度無法捕捉到的面向，證明自己的財務責任感。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)12日報導，變革趨勢之下，貸款機構開始測試新的信用評分模型，例如FICO Score 10T與VantageScore 4.0，這些模型跟傳統制度不同之處在於，是以「趨勢數據」(trended data)檢視借款人每個月的信用管理，包括帳單待繳餘額是否降低、是否按時付款、債務處理是否朝正確方向進行。

某些情況下，新模型可以納入替代式的信用數據，例如房租、水電費、電話帳單繳費紀錄。這是許多家庭的固定支出，可是在歷史上從未列入貸款申請考量。

根據FICO估計，新模型能讓貸款核准率提高5%，尤其是首次購屋消費者、租屋族、年輕人以及信用紀錄較少、正在改善信用表現的民眾。

不過，主管機關與貸款機構明確表示，收入證明、債務收入比限制、頭期款(down payment，又稱首付款)要求等，依然嚴格要求。

截至2026年初，已有40多家貸款機構採用FICO Score 10T系統，但大多數用在非標準產品，例如房屋淨值貸款額度(home equity lines of credit)。

有買房計畫的消費者要注意，貸款機構如今更重視是否按時還款、降低待繳餘額、維持穩定信用，不是只看某一天產生的單一評分。

良好的信用依然有省錢效果，擁有較高的信用評分依然可以爭取到更低的利率、較低頭期款，減少貸款保險成本。

貸款 電費 保險

上一則

超級富豪擔心受暴力攻擊 把豪宅打造成固若金湯的堡壘

下一則

邊境巡邏隊與Clearview AI簽約 600億張公開照做人臉辨識

延伸閱讀

中版OpenClaw 網易AI助理「有道龍蝦」亮相

中版OpenClaw 網易AI助理「有道龍蝦」亮相
OpenAI聊天機器人害用戶精神錯亂 GPT-4o挨告將除役

OpenAI聊天機器人害用戶精神錯亂 GPT-4o挨告將除役
GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役
突破性研究成果／北京產Emu3大模型 給AI萬能學習法

突破性研究成果／北京產Emu3大模型 給AI萬能學習法

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數
洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多