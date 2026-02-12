信用評比新模式為以前買房困難的消費者帶來希望

新模型能讓貸款核准率提高5%，尤其是首次購屋消費者、租屋族、年輕人以及信用紀錄較少、正在改善信用表現的民眾。示意圖（美聯社）

數十年來，想要買房的消費者至少要有FICO信用評分(credit score)620分，邁入2026年之後的貸款 產業則出現遊戲規則改變。半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)2025年11月從「銷售指南」(Selling Guide)裡刪除長期以來的最低信用評分要求，鼓勵貸款機構透過範圍更廣的不同指標來評估借款人，包括現金存款、債務多少、貸款用途以及房屋類型等。

聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)表示，租屋者、年輕借款人等消費者，如今可以透過以前傳統評分制度無法捕捉到的面向，證明自己的財務責任感。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)12日報導，變革趨勢之下，貸款機構開始測試新的信用評分模型，例如FICO Score 10T與VantageScore 4.0，這些模型跟傳統制度不同之處在於，是以「趨勢數據」(trended data)檢視借款人每個月的信用管理，包括帳單待繳餘額是否降低、是否按時付款、債務處理是否朝正確方向進行。

某些情況下，新模型可以納入替代式的信用數據，例如房租、水電費 、電話帳單繳費紀錄。這是許多家庭的固定支出，可是在歷史上從未列入貸款申請考量。

根據FICO估計，新模型能讓貸款核准率提高5%，尤其是首次購屋消費者、租屋族、年輕人以及信用紀錄較少、正在改善信用表現的民眾。

不過，主管機關與貸款機構明確表示，收入證明、債務收入比限制、頭期款(down payment，又稱首付款)要求等，依然嚴格要求。

截至2026年初，已有40多家貸款機構採用FICO Score 10T系統，但大多數用在非標準產品，例如房屋淨值貸款額度(home equity lines of credit)。

有買房計畫的消費者要注意，貸款機構如今更重視是否按時還款、降低待繳餘額、維持穩定信用，不是只看某一天產生的單一評分。

良好的信用依然有省錢效果，擁有較高的信用評分依然可以爭取到更低的利率、較低頭期款，減少貸款保險 成本。