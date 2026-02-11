佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

Model X示意圖。(路透資料照)

國家廣播公司(NBC)邁阿密地方電視台報導，24歲中國公民陳楚婷(Chuting Chen，音譯)持偽造駕駛執照在佛羅里達州邁阿密花園市(Miami Gardens)特斯拉 (Tesla)展示中心企圖購買一輛價值10萬1630元的Model X電動車，拿出面額10萬多元的銀行本票(cashier's check)做為買車費用。陳女9日遭到警方逮捕，以詐騙金融機構、使用造假身分證件、重大竊盜、組織詐騙、非法轉讓無購買紀錄車輛等罪名移送法辦。

警方表示，陳楚婷落網後供稱隸屬於在加州 與中國同步運作的詐騙集團 ，合夥人目前在中國。

特斯拉經銷經理對警方表示，陳女買車時企圖使用信用評分較高的他人駕照。陳女接受調查人員偵問時坦承，偽造駕照是在網路上花100元取得。

陳女也對調查人員坦承，在蒙大拿州經營一家專門從事詐騙的人頭公司，2月2日透過公司戶頭匯款3萬8250元，準備做為購買特斯拉的頭期款。

警方逮捕時，發現陳女持有32份加州的汽車所有權狀以及46份汽車出廠證明，企圖非法註冊車輛，然後將車輛運往外國。

住在加州羅斯密(Rosemead)的陳女目前押於佛州特納吉福德奈特矯正中心(Turner Guilford Knight Correctional Center)，調查人員正朝跨國犯罪組織方向擴大偵辦。