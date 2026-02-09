我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

華爾街日報8日報導，川普總統向貿易夥伴施壓要求到美國投資製造工廠，但如果美國本土產業沒辦法跟前來美國落腳的中國工廠競爭，則曝露背後風險。福耀玻璃美國公司(Fuyao Glass America)現在就讓一家從1950年代營運迄今的汽車玻璃工廠備受威脅。

福耀玻璃十年前接手一座已經關閉的通用汽車(General Motors)工廠時，俄亥俄州州長、國會議員與州議員同聲歡迎，由俄州納稅人稅金贊助的開發計畫，被喻為是讓「鐵鏽帶」(Rust Belt)東山再起的第一步。福耀玻璃為通用、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)等汽車製造商供貨。

然而，位於俄亥俄州克雷斯特萊恩(Crestline)、員工大約250名的汽車玻璃工廠Vitro，現正受到福耀玻璃龐大威脅。Vitro負責人畢納爾(Carlos Bernal)說，過去一年都在考慮要不要關廠。Vitro一度宣布2026年底即將關閉，上個月又通知員工將繼續營運，但長期前途如何，命運未卜。Vitro在賓州、密西根州、印地安納州的汽車玻璃廠均已關閉，公司表示，中國競爭是主要因素。

畢納爾說，中國企業插足美國汽車產業不僅威脅到美國國內供應鏈的安全與保障，還威脅到仰賴美國製造業工作的整個社區。

Vitro與華府盟友表示，福耀玻璃的成功案例反映了北京可能企圖掏空美國製造能力、破壞美國關鍵產業的手段；中國企業可以透過把生產線拉到美國來躲避關稅，以低價策略的削價競爭打擊美國製造業，這種作法就是「內部傾銷」(internal dumping)。

業界人士說，福耀價格通常比競爭對手便宜大約一成。

華府鷹派人士說，中國企業憑藉多種因素的利多組合擊敗其他競爭對手，包括生產效率、涉嫌使用非法勞工、北京政府提供補貼。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)經濟與金融實力中心(Center on Economic and Financial Power)主任德詹斯基(Elaine Dezenski)說：「這是非常骯髒的遊戲。」

川普第一任期商務部助理部長尼卡塔(Nazak Nikakhtar)說：「中國政府正在我們的國境裡按部就班地削弱我們的經濟。」

知情人士說，企業總部位於美國的銅業公司已對白宮及商務部反應說，擔心遭到正在美國建廠或營運的中國企業衝擊。

俄亥俄州 華府 商務部

上一則

移民掃蕩讓深紅州共和黨票倉愛達荷州韋爾德受到經濟衝擊

延伸閱讀

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑
川普表面道賀私下暴怒？傳不滿日本拖延5500億投資「恐想反悔」

川普表面道賀私下暴怒？傳不滿日本拖延5500億投資「恐想反悔」
新聞評論／美中準備上桌談判 台灣列入「川習宴」菜單？

新聞評論／美中準備上桌談判 台灣列入「川習宴」菜單？
川普主導成立「和平理事會」 首場領袖會議2/19登場

川普主導成立「和平理事會」 首場領袖會議2/19登場

熱門新聞

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02

超人氣

更多 >
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP