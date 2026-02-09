移民掃蕩讓深紅州共和黨票倉愛達荷州韋爾德受到經濟衝擊

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
圖為2025年10月19日，名稱為「大教堂競技場」(La Catedral Arena)的賽馬場出現大批持槍聯邦幹員，軍用直升機在上空盤旋，行動目標是調查非法賭博、驅逐非法移民。（美聯社）
圖為2025年10月19日，名稱為「大教堂競技場」(La Catedral Arena)的賽馬場出現大批持槍聯邦幹員，軍用直升機在上空盤旋，行動目標是調查非法賭博、驅逐非法移民。（美聯社）

愛達荷州是政治立場傾向共和黨的「紅州」，韋爾德(Wilder)內等選區選民2024年大選時91%投票給川普總統。愛達荷州白人人口約84%，是全國種族最單一的幾州之一。紐約時報9日報導，韋爾德居民原以為地理位置偏僻，加上身為「深紅區」票倉，不會出現像其他城市引發爭議的移民掃蕩，但2025年10月韋爾德郊區一座賽馬場遭受聯邦幹員掃蕩突襲，震驚迄今餘波盪漾，以農業為主力的經濟受到衝擊。

在韋爾德種植玉米、薄荷的第二代農民葛羅斯(Chris Gross)說：「沒有人料想得到會發生在這裡。」

2025年10月19日，名稱為「大教堂競技場」(La Catedral Arena)的賽馬場出現大批持槍聯邦幹員，軍用直升機在上空盤旋，行動目標是調查非法賭博、驅逐非法移民

報導分析，韋爾德這次掃蕩行動沒有像明尼亞波利斯、芝加哥、洛杉磯的移民掃蕩行動一樣登上全國新聞頭條，卻說明了川普總統追查非法移民行動的深度及廣度。當地移民律師表示，當天被捕的民眾當中，有75人已驅逐出境。韋爾德受到的衝擊包括經濟影響與社會影響，社區滲透著不確定感與懷疑氣氛。

愛州西部農村非營利服務組織執行主任林肯(David Lincoln)表示，這次掃蕩「幾乎完全摧毀」韋爾德，今春播種季節將有明顯體驗。

居民僅約1725人的韋爾德，距離愛州與俄勒岡州邊界約10哩。早期來自墨西哥的季節臨時工在農場打工，多年來成為社區裡的拉丁裔居民甚至美國公民，有些持有H-2A農業簽證，另外還有無證移民。

韋爾德警長特維特(Dusty Tveidt)說，韋爾德警察局並未包括在賽馬場掃蕩當天的聯邦、州、地方聯合行動之列，當天絕大多數被捕民眾來自加州與華盛頓州。

大選時投票支持川普的賽馬場保全員工卡特(John Carter)說，掃蕩行動開始時，有民眾提問就被聯邦幹員用槍指著，他的14歲女兒與其他青少年被幹員用尼龍繩綑綁雙手(zip-tied)。卡特指出，聯邦機關其實可以一大早就派幾名聯邦調查局(FBI)幹員去抓已被發布逮捕令的人，「相反的，他們選在最繁忙的時刻，出動最多人力」。

非法移民 川普 愛達荷州

