我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI逮捕2012年美駐利比亞班加西領事館攻擊案主嫌

移民執法釀民眾受傷或財物損失 提告聯邦求償極難勝訴

用AI報稅如果出錯 在國稅局面前無法做為有效的法律辯解

記者顏伶如／即時報導
越來越多民眾以及專業人士使用人工智慧(AI)工具。示意圖（路透）
越來越多民眾以及專業人士使用人工智慧(AI)工具。示意圖（路透）

華爾街日報6日報導，這個報稅季節與以往不一樣，越來越多民眾以及專業人士使用人工智慧(AI)工具，但這不表示AI已經可以代為報稅。就連谷歌(Google)的Gemini的AI機器人在答覆能否幫忙提交稅表時都說，稅務申報是高風險任務，AI可以做為強大的助理，但無法取代專業人類或稅務軟體；責任問題更是重要關鍵，萬一AI提供錯誤建議導致遭到查稅，納稅人無法以「AI叫我這麼做」在國稅局(IRS)面前做為有效的法律辯解。

報導指出，對於納稅人來說，AI如今成為在稅務專家、金融機構或報稅公司網路平台、IRS出版刊物之外的另一個幫助管道，與AI機器人對話就像與真人交談，自己動手報稅的民眾可以深入了解IRMAA、NIIT、MAGI等專業用詞的意思。

AI機器人的幫忙還是有限，答案經常不可靠，相同問題可能出現不同答案，看似充滿自信的答覆恐怕錯誤百出。

現代財富管理公司(Modern Wealth Management)會計師詹姆斯(Martin James)說，工作當中從不依賴AI，只把AI當做多一個助理，雖然節省時間，但仍像對待真人助理完成的工作一樣會進行審查。

報導指出，根據Gemini、ChatGPT、Claude等不同版本AI機器人的實際測試，涉及商業收入或者州法、稅務立法、國稅局指南等不斷更新的事件或新聞報導時，由於複雜問題遭到過度簡化，AI回答很容易出錯。

納稅人也要注意保護個人隱私安全，如果要把稅表交給AI平台分析，要記得使用刪除個資訊息的文件副本。

AI 報稅 稅表

上一則

華郵社論：通膨與負擔能力陰影底下 美國勞工變得更有錢

下一則

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

延伸閱讀

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
紐約市免費報稅服務啟動 即起至4月15日受理

紐約市免費報稅服務啟動 即起至4月15日受理
金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔

金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔
國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心