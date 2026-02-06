用AI報稅如果出錯 在國稅局面前無法做為有效的法律辯解

越來越多民眾以及專業人士使用人工智慧(AI)工具。示意圖（路透）

華爾街日報6日報導，這個報稅 季節與以往不一樣，越來越多民眾以及專業人士使用人工智慧(AI )工具，但這不表示AI已經可以代為報稅。就連谷歌(Google)的Gemini的AI機器人在答覆能否幫忙提交稅表 時都說，稅務申報是高風險任務，AI可以做為強大的助理，但無法取代專業人類或稅務軟體；責任問題更是重要關鍵，萬一AI提供錯誤建議導致遭到查稅，納稅人無法以「AI叫我這麼做」在國稅局(IRS)面前做為有效的法律辯解。

報導指出，對於納稅人來說，AI如今成為在稅務專家、金融機構或報稅公司網路平台、IRS出版刊物之外的另一個幫助管道，與AI機器人對話就像與真人交談，自己動手報稅的民眾可以深入了解IRMAA、NIIT、MAGI等專業用詞的意思。

AI機器人的幫忙還是有限，答案經常不可靠，相同問題可能出現不同答案，看似充滿自信的答覆恐怕錯誤百出。

現代財富管理公司(Modern Wealth Management)會計師詹姆斯(Martin James)說，工作當中從不依賴AI，只把AI當做多一個助理，雖然節省時間，但仍像對待真人助理完成的工作一樣會進行審查。

報導指出，根據Gemini、ChatGPT、Claude等不同版本AI機器人的實際測試，涉及商業收入或者州法、稅務立法、國稅局指南等不斷更新的事件或新聞報導時，由於複雜問題遭到過度簡化，AI回答很容易出錯。

納稅人也要注意保護個人隱私安全，如果要把稅表交給AI平台分析，要記得使用刪除個資訊息的文件副本。