我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
服務範圍遍布多國、數萬家零售店的槍枝經銷商巨石運動公司（Big Rock Sports）聲請破產。示意圖（美聯社）
服務範圍遍布多國、數萬家零售店的槍枝經銷商巨石運動公司（Big Rock Sports）聲請破產。示意圖（美聯社）

福斯商業新聞網報導，企業總部位於北卡羅來納州，服務範圍遍布多國、數萬家零售店的槍枝經銷商巨石運動公司(Big Rock Sports)，已向北卡州東區聯邦破產法院聲請破產法第七章(Chapter 7)資產清算。

根據法院文件，巨石運動公司負債1億多元，資產則在1000萬至5000萬元之間。

破產聲情文件裡並未說明觸發資產清算的原因為何，不過巨石運動公司過去幾年面臨企業夥伴、供應商與其他業主大量興訟。扣除資產之後，巨石運動公司估計仍有8300萬債務無力償還。

巨石運動公司官方網站已經沒有運作，但先前網站介紹寫道，服務對象包括2萬多家零售店，橫跨釣魚、射擊、露營、標本製作及航海產業等領域，業務範圍則有美國、加拿大、加勒比海地區以及其他八個國家。巨石運動公司在介紹中說，與1200家包商建有夥伴關係，在北卡州、明尼蘇達州、內華達州的設有倉庫，配貨中心的空間約有85萬平方呎。

網上寫道：「雖然巨石運動公司是北美規模最大的戶外運動用品分銷商之一，但我們的角色遠遠不止於此。」

巨石運動公司在美國聲請破產之前，加拿大子公司提早一步申請破產清算。巨石運動公司的前身是1955年創立於俄勒岡州波特蘭的全能運動供應公司(All-Sports Supply)。

北卡羅來納州 加拿大 釣魚

上一則

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

下一則

4歲杜賓犬「為吃的拚了」西敏狗展奪冠 亞軍令人意外

延伸閱讀

打擊街頭毒品 金山1月查獲逾4800克 逮106人、起出3把槍

打擊街頭毒品 金山1月查獲逾4800克 逮106人、起出3把槍
揚言祭出50%…川普關稅大刀 砍向加拿大製客機

揚言祭出50%…川普關稅大刀 砍向加拿大製客機
川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚

川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚
關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫