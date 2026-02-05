服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產
福斯商業新聞網報導，企業總部位於北卡羅來納州，服務範圍遍布多國、數萬家零售店的槍枝經銷商巨石運動公司(Big Rock Sports)，已向北卡州東區聯邦破產法院聲請破產法第七章(Chapter 7)資產清算。
根據法院文件，巨石運動公司負債1億多元，資產則在1000萬至5000萬元之間。
破產聲情文件裡並未說明觸發資產清算的原因為何，不過巨石運動公司過去幾年面臨企業夥伴、供應商與其他業主大量興訟。扣除資產之後，巨石運動公司估計仍有8300萬債務無力償還。
巨石運動公司官方網站已經沒有運作，但先前網站介紹寫道，服務對象包括2萬多家零售店，橫跨釣魚、射擊、露營、標本製作及航海產業等領域，業務範圍則有美國、加拿大、加勒比海地區以及其他八個國家。巨石運動公司在介紹中說，與1200家包商建有夥伴關係，在北卡州、明尼蘇達州、內華達州的設有倉庫，配貨中心的空間約有85萬平方呎。
網上寫道：「雖然巨石運動公司是北美規模最大的戶外運動用品分銷商之一，但我們的角色遠遠不止於此。」
巨石運動公司在美國聲請破產之前，加拿大子公司提早一步申請破產清算。巨石運動公司的前身是1955年創立於俄勒岡州波特蘭的全能運動供應公司(All-Sports Supply)。
