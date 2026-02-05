已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡時，今年1月向移民和海關執法局例行報到時遭到拘留。示意圖（路透）
非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡時，今年1月向移民和海關執法局例行報到時遭到拘留。示意圖（路透）

新聞周刊報導，非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡時，今年1月向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)例行報到時遭到拘留。

委任律師特魏曼(Caitlin Twyman)受訪時說，阿拉姆巴里歐(Rafael Alambarrio)沒有犯罪紀錄、固定完成例行報到且正在申請合法身分，從以往慣例來看並不會遭到ICE拘留。國土安全部發言人則說，阿拉姆巴里歐非法入境美國，將持續遭到ICE拘留。

阿拉姆巴里歐的美國公民妻子海瑟(Heather Alambarrio)受訪時說，2024年春天在達拉斯一場舞會上遇到未來的丈夫，2025年6月結婚。

海瑟表示，結婚之後開始幫阿拉姆巴里歐辦身分，2025年11月面試之後接到通知說，可望在30天到60天內收到綠卡。

然而，川普政府宣布暫停受理包括委內瑞拉在內19個國家公民的綠卡申請，阿拉姆巴里歐申請綠卡程序因此受阻。

海瑟回憶說，面試結束後欣喜若狂，想著或許聖誕節就能拿到綠卡，進度比預期來得快，「結果，隔天政府就宣布暫停I-130配偶申請」。

她表示，之前就考慮到阿拉姆巴里歐可能遭到拘留的風險，因此準備了一些存款，做為律師費或保釋金的不時之需。

阿拉姆巴里歐目前押於德州阿瓦拉多草原地拘留中心(Alvarado Prairieland Detention Center)。

特魏曼說，阿拉姆巴里歐抗議委內瑞拉政府之後，2023年非法入境美國，向邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)自首。被押期間，美國政府判斷阿拉姆巴里歐在祖國可能遭受政治迫害，他也因此開始申請庇護。

為阿拉姆巴里歐籌措訴訟費的GoFundMe募款活動累計募得2萬6000元。海瑟2日在募款專頁寫道，阿拉姆巴里歐申請保釋多次遭聯邦移民法官駁回。

綠卡 非法入境 委內瑞拉

