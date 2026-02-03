測試爆漏油 NASA載人登月任務延至3月

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
「阿提米絲二號」火箭豎立於甘迺迪太空中心發射台。（美聯社）
美國太空總署(NASA)3日表示，由於關鍵的燃料測試發現燃料外洩，載有四名太空人的「阿提米絲二號」(Artemis 2)繞月歷史性任務將由原訂的最早2月6日延遲到至少3月。

NASA日前在佛州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)針對登月之旅進行綜合演練「濕式彩排」(wet dress rehearsal)時，工程師發現太空發射系統(SLS)的火箭底部有氫燃料洩漏，被迫在午夜過後不久停止測試，距模擬發射倒數還剩約5分15秒。

NASA於美東3日凌晨2點多宣布放棄最快6日、最慢11日的原訂行程，以便審查數據並進行另一次濕彩排；延後的發射日期最早是3月份，3月6日至9日、以及3月11日都是可能的發射日期，必要時將延至4月。

「濕式彩排」是精心設計的發射演練，任務管理人員藉此評估火箭性能和準備狀況。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在社群平台X貼文稱， SLS火箭這一次發射距前一次三年多，已預料到有挑戰。

這一次濕彩排持續數小時，對火箭注入70萬多加侖的低溫推進劑，並模擬發射當天倒數計時的每個步驟；美東2日下午12點30分左右開始注入推進劑，任務管理人員兩度暫停以便調查火箭尾部氫燃料洩漏，在模擬發射倒數計時的最後幾分鐘，再次出現氫燃料洩漏。

此外，工程師還將針對地面團隊濕彩排時所使用通訊頻道的幾個音訊問題進行調查。

被安排出任務的四名太空人1月21日起在休士頓進行隔離，以防止飛行前接觸病菌，原訂3日下午抵達甘迺迪太空中心，如今計劃生變，太空人將解除隔離，下一次預定發射時間約兩周前再次隔離。

「阿提米絲二號」將是NASA的SLS火箭和獵戶座太空船(Orion capsule)第二次太空飛行，卻是第一次載人飛行，被視為NASA實現太空人重返月球的關鍵之旅。

過去也曾出現類似情況，原訂2022年進行的「阿提米絲一號」無人繞月飛行，在首次濕彩排中發現氫燃料洩漏而推遲六個月。

艾薩克曼在X貼文強調安全至上，聲稱針對這一次的歷史性任務，NASA唯有在做好萬全準備時才會發射。

