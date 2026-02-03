霍諾德登吉米夜現場談獨攀台北101 稱兒時夢想成真

我的頻道

中央社洛杉磯2日綜合外電報導
美國攀岩好手霍諾德1月25日挑戰徒手獨攀台北101成功。歐新社
美國自由攀岩好手霍諾德上月底成功赤手攀登台北101，英勇壯舉備受全球矚目，他今晚上節目接受美國知名主持人吉米金莫訪問，分享選址、練習到實際獨攀的心路歷程，並稱這猶如兒時夢想成真。

霍諾德（Alex Honnold）1月25日上午約9時開始挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101，當天天候良好，他僅花1小時31分左右就順利攻頂，整個過程由影音串流平台Netflix進行全球直播。

霍諾德今天稍早在臉書（Facebook）發文預告：「我今晚將上吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live!）！超興奮！」

吉米金莫（Jimmy Kimmel）不久也在Threads釋出節目片段，他在影片中表示很高興霍諾德還活著，然後打趣說看他獨攀的觀眾大概分為兩種人，一種是「天啊我希望他不會出事」，還有少數人則心想「我希望他掉下來」。

霍諾德笑說：「我認為這種人相當少，我希望如此。」

吉米金莫問道，負責直播的Netflix是否有為意外制定計畫，例如一旦霍諾德出事，畫面就會切成熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）之類的。

霍諾德坦言，他不知道相關計畫內容，也慶幸自己對此一無所知。

吉米金莫好奇，他為何決定攀登台北101這座全球第11高摩天大樓，「是為了之後還有10座大樓可爬嗎？」

霍諾德開玩笑回應：「正是如此，這是一齣有11季的節目，超讚。」

不過他隨即認真說明，世上適合徒手攀爬的大樓其實並不多，經過一番搜尋探查，他們發現台北101是進行這項運動的完美地點。

當吉米金莫問及，對他而言獨攀台北101是否輕而易舉，霍諾德坦承這「並不容易」，但剛好處於「既不會超級困難，難度又足夠有趣跟吸引人」的最佳平衡位置。

他補充道，這項挑戰非常刺激，同時又不會難到無法進行現場直播，畢竟若要這麼做，某種程度上必須確保挑戰內容落在他的「舒適圈」範疇內。

吉米金莫想知道，當他赤手攀登建築，大樓是否會特地設置相關告示，例如「嘿洗窗工，今天別開窗戶」。

霍諾德表示那類窗戶本身就無法打開，不過他在攀爬過程中看到許多熱情民眾從室內對他揮手、拍照。

他還分享，有天他繫繩練習攀爬時，看到角落辦公室有名男子「非常不贊同」地盯著他甚至搖頭，直到他秀出自己的繩索和安全吊帶，男子才露出勉強接受的「嗯好吧」表情。

吉米金莫詢問是否有人曾試圖勸退他，霍諾德表示不算有，但也沒有人大力鼓勵他這麼做。

吉米金莫接著播出一段影片，畫面上是霍諾德快要攻頂台北101前一度放開雙手、僅以腳支撐身體並勾住建築，引起眾人連連驚呼。

這位主持人也不禁要問：「你那時到底在想什麼啊？」

霍諾德回憶道：「耍帥嘛，總得稍微玩一下。那時我已接近大樓頂端，基本上已完成最困難的部分，心情比較放鬆，也有餘裕享受風景，就想稍微玩一下。」

吉米金莫直言「我想不到有任何事情比這更不好玩」，引起現場觀眾哄堂大笑。

霍諾德指出：「這其實比看起來要安全。」

儘管吉米金莫有些懷疑，霍諾德繼續談到：「這超好玩的。我是說，能爬上世界最高大樓之一，感覺本身就像兒時夢想成真。你會覺得自己像個小孩，在這不可思議的奇景裡嬉戲，所以能在這樣的建築上玩耍真的非常有趣。」

美國自由攀岩好手霍諾德。路透
