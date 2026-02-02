我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束政府停擺恐再拖延…今日5件事

川普宣布對印度降低關稅至18%

冬天還會持續六周 史島查克和賓州菲爾都這麼說

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)於2日預測，冬天還會持續六周。美聯社
賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)於2日預測，冬天還會持續六周。美聯社

雖然天氣寒冷，但史泰登島動物園2日還是為土撥鼠查克(Chuck)舉行了土撥鼠日(Groundhog Day)活動，預測春天何時到來。查克看到了自己的影子，這意味著冬天還會持續六周。難得的是，另一只著名的土撥鼠——賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)也於同一天預測，冬天還會持續六周。這兩位「預言家」今年意見一致。

與往年不同，今年著名土撥鼠查克的預測儀式是在一個大帳篷內進行的，希望能給出席者和觀眾帶來一些溫暖。因為今年冬天極冷天氣持續時間長，人們更是對查克的預測充滿了期望。從十開始的倒計時結束後，查克慢慢從舒適的人造洞穴中探出身來，它在自己的領地內轉了大約兩分鐘，終於看到了自己的影子。隨後，人類代表宣布，冬天至少還會持續一段時間。

「我們會一起度過難關的」，儀式主持人，史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)安慰大家說，「春天即將到來」。

今年，史島的查克與競爭對手，賓州的土撥鼠菲爾的預測一致，菲爾也在2日宣布今年冬天會更長。共有數萬民眾聚集在賓州匹茲堡附近的戈布勒山(Gobbler's Knob)，參與土撥鼠日活動。這是一項延續了一個多世紀的年度盛事。

根據傳說，如果土撥鼠看不到自己的影子，春天就會提早到來；如果它看到了影子，冬天還會持續六周。2025年，查克預測春天會提早到來，而菲爾預測冬天會再持續六周，兩位「預言家」意見相左。

每年的土撥鼠日定於2月2日，這一天是冬至(一年中最短、最黑暗的一天)和春分(一年中最短、最黑暗的一天)之間的中點。

土撥鼠與歐洲古老的農耕傳統有千絲萬縷的關係。在古代歐洲，人們通常用刺猬預測春天。德國人移居美洲大陸後，發現很難找到野生的刺猬，不過他們發現北美大陸有很多土撥鼠，於是開始用土撥鼠代替刺猬來預測天氣。

史島著名土撥鼠查克預言冬天還會持續六周。(史島動物園臉書)
史島著名土撥鼠查克預言冬天還會持續六周。(史島動物園臉書)

賓州 史泰登島 德國

上一則

NBC女主播8旬母親在自家失蹤 警方：現場令人憂心

延伸閱讀

達菲爾德捐5億 康乃爾工程學院更名

達菲爾德捐5億 康乃爾工程學院更名
前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部

前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部
政策又逆轉 聯邦50億公衛撥款一度喊停 各州陷混亂

政策又逆轉 聯邦50億公衛撥款一度喊停 各州陷混亂
74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

2026-02-02 08:10
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺