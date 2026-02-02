冬天還會持續六周 史島查克和賓州菲爾都這麼說

賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)於2日預測，冬天還會持續六周。美聯社

雖然天氣寒冷，但史泰登島 動物園2日還是為土撥鼠查克(Chuck)舉行了土撥鼠日(Groundhog Day)活動，預測春天何時到來。查克看到了自己的影子，這意味著冬天還會持續六周。難得的是，另一只著名的土撥鼠——賓夕法尼亞州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)也於同一天預測，冬天還會持續六周。這兩位「預言家」今年意見一致。

與往年不同，今年著名土撥鼠查克的預測儀式是在一個大帳篷內進行的，希望能給出席者和觀眾帶來一些溫暖。因為今年冬天極冷天氣持續時間長，人們更是對查克的預測充滿了期望。從十開始的倒計時結束後，查克慢慢從舒適的人造洞穴中探出身來，它在自己的領地內轉了大約兩分鐘，終於看到了自己的影子。隨後，人類代表宣布，冬天至少還會持續一段時間。

「我們會一起度過難關的」，儀式主持人，史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)安慰大家說，「春天即將到來」。

今年，史島的查克與競爭對手，賓州 的土撥鼠菲爾的預測一致，菲爾也在2日宣布今年冬天會更長。共有數萬民眾聚集在賓州匹茲堡附近的戈布勒山(Gobbler's Knob)，參與土撥鼠日活動。這是一項延續了一個多世紀的年度盛事。

根據傳說，如果土撥鼠看不到自己的影子，春天就會提早到來；如果它看到了影子，冬天還會持續六周。2025年，查克預測春天會提早到來，而菲爾預測冬天會再持續六周，兩位「預言家」意見相左。

每年的土撥鼠日定於2月2日，這一天是冬至(一年中最短、最黑暗的一天)和春分(一年中最短、最黑暗的一天)之間的中點。