我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關係緊張 加國公民過境美遭海關盤查數小時案例頻傳

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

美參院外委會通過4法案 4月川習會前凸顯美台夥伴關係

中央社華盛頓29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美台關係示意圖。（本報資料照片）
美台關係示意圖。（本報資料照片）

美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。隨著美國總統川普預計4月訪問中國，美國會議員正加強行動以對抗北京。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，參院外委會此舉反映美國會對台支持度往往超越行政當局的立場。參院外委會今天的協調行動向白宮傳遞一項訊息：美台夥伴關係仍是優先。

參院外委會今天通過台灣相關法案包括「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）、「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act）、「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）以及旨在擴大戰略電纜保護的「戰略海底電纜法案」（Strategic Subsea Cables Act）。

這4項法案聚焦於台灣在面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。

其中能源安全法案要求美國優先向台灣出口能源與技術，以應對潛在的封鎖。

海底電纜韌性法案則針對台灣脆弱的通訊基礎設施。目前台灣幾乎所有的網路與電信流量都仰賴海底電纜，過往事件顯示北京相關船舶曾有干預行為。該法案要求建立先進監測系統、快速反應協定，並成立「兩岸應急計畫小組」。

同時對破壞關鍵基礎設施的實體施以資產凍結與簽證限制等制裁。

戰略海底電纜法案則是加強美國與盟友在包括台灣海峽在內等關鍵區域的海底電纜戰略協調，以應對可能的蓄意破壞。

而台灣盟友基金法案提議在2026年至2028年間撥款1.2億美元，以資助維持或加強與台灣關係的國家。

上述法案仍須經過參眾兩院院會審議通過，交美國總統川普簽署生效。

不過，另一項意在解除台灣官員訪美期間展示主權標誌限制的台灣主權象徵法案則遭擱置暫緩審議。

▼收聽一洲焦點Podcast：

參院 川普 美國優先

上一則

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

下一則

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

延伸閱讀

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費
立院本會期最終日 法案清倉朝野大戰

立院本會期最終日 法案清倉朝野大戰
首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售
法擬禁青少年用社媒 院士也曾滑不停：這不是好事

法擬禁青少年用社媒 院士也曾滑不停：這不是好事

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50
屋主如因醫療需求進行住宅改造，例如為輪椅使用者建造無障礙坡道，可扣除安裝或建造費用。(美聯社)

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

2026-01-24 03:21
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領