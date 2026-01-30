關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

我的頻道

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

記者顏伶如／即時報導

美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。加拿大全球事務部(Global Affairs Canada)在最近更新的美國旅遊警示(travel advisory)裡，增加了前往美國觀看2026年世界盃(World Cup)比賽的健康警告。

旅遊資訊網站TheTravel報導，過去一年多次出現加拿大公民進出美國時遭遇問題的事件。2025年12月，美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)因為指認錯誤，出動15名幹員包圍一名加拿大遊客的車輛，事發之後CBP始終保持沉默。另外一名加拿大公民則說，曾經三度被美國CBP扣留，「每次都沒有給予任何解釋」。

上周出現的案例則發生在德州，加拿大公民遭到海關拘留時，被禁止查看手機。

加拿大全球事務部在對美國的旅遊警示中寫道，加拿大公民要有心理準備，在美國各個入境地點會受到嚴格審查，包括檢查電子裝置。

加拿大國家廣播公司(CBC)報導，來自加拿大西北特區因紐維克(Inuvik)的哥威迅(Gwich'in)原住民米納克斯(Harley Minakis)，結束哥斯大黎加旅遊之後，在休士頓轉機準備返家，護照機經過掃瞄後就被美國海關帶走拘留數小時，與家人分開。

米納克斯說，美國海關系統顯示，他曾在2001年或2002年涉嫌持有大麻，根據規定不得進入德州。他表示，海關人員告知說，如果繳交罰款給美國聯邦緝毒署(DEA)，便能獲得豁免。

米納克斯表示：「我坦白回答說，我的原住民部落政府不需要我對涉嫌指控爭取豁免，我也沒有其他任何犯罪紀錄。」

他表示，大約半小時之後終於能跟妻子通電話，妻子叫他援引「傑伊條約」(Jay Treaty)保護權利。1794年簽訂的條約，允許美加兩地原住民不受阻礙穿越邊境。

遠在加拿大的家人幫忙米納克斯取得哥威迅部落委員會(Gwich'in Tribal Council)核發的血統證明書之後，米納克斯終於獲釋。

他說，經過這次事件，短期內不打算再到美國。

加拿大全球事務部米納克斯事件，並表示加拿大人有多起曾在美國或正在美國遭到移民拘留的案例，一名兒童被拘留51天。

加拿大 原住民 邊境

