我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇后區華裔17歲女高中生失聯 家屬緊急協尋

美將10經濟體列入匯率觀察名單 中台日韓均被納入

美參院外委會審台灣主權法案 議員各持立場最終擱置

中央社華盛頓29日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦參議院外交委員會上午審議多項法案，其中「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）要求推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相應徽章。路透
聯邦參議院外交委員會上午審議多項法案，其中「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）要求推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相應徽章。路透

美國參院外委會今天審議「台灣主權象徵」時，提案議員克魯茲爭取支持，要求與會議員想像「與法國人會面時，要求不得展示法國國旗」的情景。不過，有議員憂心將激怒中國，且台灣並未提出相關需求，最終擱置法案。

聯邦參議院外交委員會上午審議多項法案，其中「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）要求推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相應徽章。

根據外委會會後提供的國會通訊文字，兩黨議員就這項法案一來一往，各持不同立場與考量。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）首先提到，美國歷屆政府在是否展示台灣象徵符號問題上立場反覆。外委會已兩度在兩黨支持下通過「台灣主權象徵法案」的不同版本。

民主黨參議員譚美（Tammy Duckworth）則表示國務院反對這項作法。克魯茲回應說，他並未收到這項資訊，且「本委員會並非為霧谷（國務院）服務。」

同屬民主黨的默克利（Jeff Merkley）表示：「這真的有助於維持台灣不受中國控制、以共和體制運作嗎？」他也憂心這麼做將刻意激怒中國。克魯茲反問：「你能想像與法國人會面時，告訴對方不能展示法國國旗嗎？」

參院外委會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）表示，這對她而言是「艱難抉擇」，因為她同意象徵具有重要性，但認為應由台灣主導這項議題，而台灣並未提出相關要求。

共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）則說，他不希望法案提出後最終遭到否決。民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）提議延後投票，以建立共識。

克魯茲略為妥協，表示若有機會獲得贊成票，他願意延後。共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）指出，在台灣表達立場之前，他將投下反對票。同黨參議員戴恩斯（Steve Daines）則表示，在美國總統川普與中國國家主席習近平未來幾個月可能舉行峰會前，若能先取得一致立場，將是好事。

克魯茲最後同意暫緩審議「台灣主權象徵法案」。依據慣例，參院外委會任何一名成員都可杯葛議案，遭擱置的法案至少須延至下次工作會議再行審議，目前日期未定。

對於外委會今天的討論及最終擱置法案的決定，駐美代表處透過媒體群組表示，全面強化及提升台美關係，一直是代表處長期努力的目標。感謝美國國會友人透過立法等各項友台作為，展現對台美關係的堅定支持。

代表處說，將繼續秉持務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美友好夥伴關係。

外委會今天另通過「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣盟友基金法案」3項涉台法案，接下來將送交參議院院會審議，待國會兩院通過後，交由美國總統簽署生效。

克魯茲 參議員 民主黨

上一則

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

延伸閱讀

加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%

加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%
川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數
川普揚言調高關稅 韓總統幕僚：美不滿完全源自法案延遲

川普揚言調高關稅 韓總統幕僚：美不滿完全源自法案延遲
共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略