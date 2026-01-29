我的頻道

WSJ：谷歌封殺中企Ipidea旗下網域 援引聯邦法院裁決

記者顏伶如／即時報導
科技巨擘谷歌(Google)對一家與大規模網路攻擊有關的中國企業揮出重擊，華爾街日報28日獨家報導，谷歌28日援引聯邦法院裁決，在網路上全面封殺中國住宅代理公司Ipidea旗下數十個網域。報導指出，Ipidea遭控擅自在數以百萬消費者電子裝置內安裝未經允許的軟體。谷歌出手切斷網域之後，大約900多萬個安卓( Android)裝置可望脫離遭到資安專家質疑存有安全威脅的Ipidea「住宅代理」(residential proxy)網絡。

根據報導，犯罪份子以及國家支持的駭客利用「住宅代理」網絡掩護網路活動的真正企圖，帶來國家安全風險。

谷歌研究人員與安全專家指出，Ipidea是一家神秘的中國公司，把危險軟體偷偷植入數百萬個手機、電用電腦與安卓裝置；Ipidea旗下有十多個品牌同時營運，谷歌取得網域掌控權之後，能夠直接關閉這些公司的公開網站，切斷技術後端。

報導指出，Ipidea鎖定目標是網路上鮮為人知卻相當重要的範圍，讓資安專家感到憂慮。名稱為「住宅代理」的網絡建構於應用程式裡，幾乎安裝在跟網路連線的任何裝置當中，包括媒體播放器、個人電腦以及手機。類似Ipidea的公司會把接觸這些電子裝置的存取權，出租給想要匿名使用網路的付費客戶。業務運作方式好比網路頻寬領域的Airbnb，但差別在於電子裝置存取權被出租的消費者，渾然不知發生了什麼事。

Ipidea旗下品牌包括922 Proxy、Py Proxy、360 Proxy已從網路移除。

谷歌2025年對匿名網路營運商提告，指控業者秘密安裝「住宅代理」網絡在共計1000萬個能與網路連線的電視、平板電腦、投影器當中。谷歌「威脅情報小組」(Threat Intelligence Group)首席分析師赫特奎斯特(John Hultquist)表示，對於想要隱瞞網路行蹤的犯罪份子與有國家撐腰的駭客而言，「住宅代理」網絡儼然已成首選項目。他說，這是消費者問題，也是國安問題，「國家因此面臨某些最嚴重的威脅」。

谷歌指出，俄羅斯駭客組織「午夜暴雪」(Midnight Blizzard)2023年對微軟公司(Microsoft)發動攻擊，就曾利用「住宅代理」網絡做為掩護。

