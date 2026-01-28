感恩節被母親從猶他州綁架4名孩童 在歐洲一所孤兒院尋獲

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
年齡在11歲至3歲之間的四名兒童，2025年感恩節被親生母親艾蕾莎‧西摩(Elleshia Anne Seymou)帶走後行蹤不明，被找到時是在歐洲克羅埃西亞的一家孤兒院。示意圖（美聯社）
年齡在11歲至3歲之間的四名兒童，2025年感恩節被親生母親艾蕾莎‧西摩(Elleshia Anne Seymou)帶走後行蹤不明，被找到時是在歐洲克羅埃西亞的一家孤兒院。示意圖（美聯社）

年齡在11歲至3歲之間的四名兒童，2025年感恩節被親生母親艾蕾莎‧西摩(Elleshia Anne Seymou)帶走後行蹤不明，被找到時是在歐洲克羅埃西亞的一家孤兒院。人物雜誌(People)報導，克羅埃西亞26日向當地媒體「每日報」(Dnevnik)證實，艾蕾莎在杜布洛夫尼克(Dubrovnik)遭到逮捕，面臨侵犯兒童權利等罪名指控。她與前夫肯德爾‧西摩(Kendall Seymour)共同擁有其中三個孩子的監護權。

美國廣播公司猶他州地方電視台(ABC4 Utah)報導，根據法院紀錄，猶他州西喬丹(West Jordan)警察局2025年12月2日前往艾蕾莎住家進行福祉檢查(welfare check)，發現大門沒鎖，人去樓空。35歲的艾蕾莎四個孩子年齡分別為11歲、8歲、7歲、3歲，感恩節過後全都下落不明。

猶他州地方媒體KSL Utah報導，艾蕾莎一名前任男友指出，她擔心世界末日即將降臨，對於聖經描述的末日景象非常害怕。

艾蕾莎在猶州面臨綁架兒童、干預監護權等罪名起訴。人物雜誌報導，她在2025年11月29日持單程機票帶著四個孩子前往歐洲。這起案件原本由猶他州西喬丹警方處理，由來已經移交給聯邦調查局(FBI)。

肯德爾接受媒體訪問時說，直到事件發生才知道前妻的世界末日信仰，「在我們結婚期間或離婚之後，我從來不曾聽她提起過」。

他在GoFundMe網路募款專頁寫道，艾蕾莎只留下一張便條，上面寫著她獲得上帝承諾，要在聖誕節之前抵達義大利，她還在待辦清單上寫道要銷毀文件、毀滅足以辨識身分的照片、丟掉手機、購買預付卡手機。已抵達克羅埃西亞的肯德爾在目標10萬元的募款事由寫道，需要籌措經費留在當地繼續設法營救孩子，並且聘請專精兒童綁架案的律師、聘請法院認可的翻譯並且提出海牙公約(Hague Convention)申請。

肯德爾呼籲迅速讓孩子返回美國，但根據媒體報導，克羅埃西亞社會局表示，這起案件涉及國際因素，美國當局必須對所有事實環節展開徹底調查。

猶他州 喬丹 感恩節

