聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

明尼蘇達州共和黨州長參選人梅德爾（Chris Madel）26日宣布退出黨內初選。美聯社

美國明尼蘇達州 一名共和黨 州長參選人今天宣布退出黨內初選，以抗議美國總統川普政府在該州首府明尼阿波利斯展開的移民 打擊行動，這項行動已導致兩名平民遭聯邦執法人員射殺身亡。

法新社報導，這項罕見舉動凸顯出圍繞移民執法所引發的政治與法律緊張情勢，也讓這個位於美國中西部的州及其最大城市成為國際關注焦點。

明尼阿波利斯律師梅德爾（Chris Madel），因經常為執法人員辯護而知名，原本在競爭激烈的共和黨州長提名戰中尋求出線，但他在社群媒體上發布辭職影片並批評自家政黨。

他表示：「我無法支持共和黨高層報復本州公民的作法。」他還說：「我也無法再自認是這樣一個政黨的成員。」

梅德爾近期因為為移民及海關執法局（ICE）探員羅斯（Jonathan Ross）擔任法律顧問而備受關注。羅斯於1月7日開槍擊斃了37歲的明尼阿波利斯女性古德（Renee Good）。

梅德爾在37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）不幸身亡後宣布終止選舉活動。普雷蒂當時正在明尼阿波利斯記錄聯邦執法單位行動，卻遭到邊境巡邏隊（BP）人員圍捕制伏，並在現場被射殺。

梅德爾表示：「共和黨高層的作為幾乎讓共和黨人在明尼蘇達州贏得州長選舉變得不可能。」