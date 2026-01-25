華府到波士頓 降雪恐達2呎…85萬戶停電 逾萬航班取消

維吉尼亞州阿靈頓，民眾25日走過海軍陸戰隊戰爭紀念碑。 （美聯社）

一場影響範圍廣大的強烈冬季風暴今天對美國造成嚴峻交通和供電挑戰，已有近1萬500架航班取消、超過85萬戶停電；17個州及哥倫比亞特區已經宣布進入緊急狀態。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）昨晚表示，廣泛降雪、雨夾雪和凍雨威脅超過美國半數人口的近1億8000萬人，受影響區域從南洛磯山脈（Southern Rocky Mountains）延伸至新英格蘭 地區（New England）。

氣象預報指出，這場風暴在席捲美國南方後，預計將向東北部推進，從華府到紐約及波士頓（Boston）都可能出現約1至2英尺（30至60公分）高降雪。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，今天已有近1萬500架航班被取消。

航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，截至今天上午為止，這場風暴已經成為自從疫情以來規模最大航班取消事件。

雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）官網公告，所有航空公司已經全面取消今天的出發航班，共約420班次。

主要機場包括達拉斯－福和市（Dallas-Fort Worth）、夏洛特（Charlotte）、費城（Philadelphia）及全美最繁忙的亞特蘭大（Atlanta）等航空樞紐，以及紐約的甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）和拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）營運遭遇重大干擾。

據FlightAware，美國航空（American Airlines）今天已取消逾1400班次，約占當日航班46%。達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）、聯合航空（United Airlines）分別通報取消逾1300、逾1260、約900班次。捷藍航空（JetBlue）取消逾570航班，約占當日航班數的71%。

路透社報導，總統川普以「歷史性」形容這場風暴，昨天批准南卡羅來納、維吉尼亞、田納西、喬治亞、北卡羅來納、馬里蘭、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密西西比、印第安納與西維吉尼亞等州進入聯邦緊急狀態。

國土安全部（Department of Homeland Security）表示，目前已有17個州及哥倫比亞特區（District of Columbia）宣布進入緊急狀態。

根據停電追蹤網站PowerOutage.us資料，截至美東時間今天上午10時47分，全美有超過85萬戶停電。

能源部 昨天發布緊急命令，授權負責電力調度的非營利組織德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas）在資料中心等重要設施啟用後備發電資源，力求減少該州停電情形。

能源部今天再發緊急命令，授權電網營運商PJM Interconnection可不受州法律或環保許可限制，在中大西洋地區（mid-Atlantic）運作「特定電力資源」。

多家電網營運商昨天加強預警措施，以防出現輪流停電情況。維吉尼亞州 主要電力供應商道明尼能源公司（Dominion Energy）指出，如果冰凍預報成真，這場冬季風暴可能成為公司史上影響最大事件之一。該州為全球資料中心密度最高地區。