聯邦執法官員明州開槍 擁槍男身亡

在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

美東時間2:10 PM更新

先前美聯社報導中彈身亡的是一名51歲男子，但如今多方消息證實死者是一名37歲白人美國公民，他當時攜帶了手槍及兩個彈匣，聯邦當局已經繳獲了這把槍。

這起槍擊 事件發生在周六上午約9時，地點位於明尼阿波利斯26街與Nicollet大道附近的Glam Doll Donuts，當時該男子與多名邊境巡邏隊員(Border Patrol)陷入拉扯，在拉扯中，執法人員將該男子摔倒在地，一名隊員對他的胸部開槍，過程被拍攝下來。

開槍的是邊境巡邏隊，不是移民 和海關執法局(ICE)。

美東時間1:17 PM

美聯社取得的醫院文件顯示，一名男子今天在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）遭聯邦移民執法官員開槍後身亡。

國土安全部 稱，周六上午，明尼亞波利斯警方在試圖逮捕一名非法犯罪分子時，一名聯邦特工開槍擊中了一名揮舞槍支的男子。

事件被錄影下來，立刻引來一群喧鬧的抗議者，執法部門隨即發射多枚催淚瓦斯試圖驅散他們。

事件發生後，有人看到暴徒向裝甲車投擲垃圾桶，並對武裝的聯邦官員高喊口號。

身為民主黨人的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文指出，事發後他已與白宮聯繫，並呼籲川普（Donald Trump）終止在該州執行國土安全部自稱歷來最大規模的移民執法行動。這起槍擊事件的相關細節尚不明朗。

華茲在X平台貼文指出：「把數以千計暴力且未經訓練的執法人員從明尼蘇達撤離。現在。」

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過簡訊告訴美聯社，這名中槍者持有一把配有兩個彈匣的槍械，目前情勢「正在發展中」。

國土安全部事後也公布一張宣稱是現場遭開槍者持有的手槍照片。

自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼亞波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員開槍擊斃。

槍擊案發生後，大批憤怒的民眾聚集現場，對聯邦官員大罵髒話，稱他們是「懦夫」，並要求他們離開。

