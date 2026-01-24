我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦移民執法官員明州開槍 擁槍男身亡

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

聯邦執法官員明州開槍 擁槍男身亡

中央社明尼阿波利斯、世界新聞網王若馨／24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

美東時間2:10 PM更新

先前美聯社報導中彈身亡的是一名51歲男子，但如今多方消息證實死者是一名37歲白人美國公民，他當時攜帶了手槍及兩個彈匣，聯邦當局已經繳獲了這把槍。

這起槍擊事件發生在周六上午約9時，地點位於明尼阿波利斯26街與Nicollet大道附近的Glam Doll Donuts，當時該男子與多名邊境巡邏隊員(Border Patrol)陷入拉扯，在拉扯中，執法人員將該男子摔倒在地，一名隊員對他的胸部開槍，過程被拍攝下來。

開槍的是邊境巡邏隊，不是移民和海關執法局(ICE)。

美東時間1:17 PM

美聯社取得的醫院文件顯示，一名男子今天在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）遭聯邦移民執法官員開槍後身亡。

國土安全部稱，周六上午，明尼亞波利斯警方在試圖逮捕一名非法犯罪分子時，一名聯邦特工開槍擊中了一名揮舞槍支的男子。

事件被錄影下來，立刻引來一群喧鬧的抗議者，執法部門隨即發射多枚催淚瓦斯試圖驅散他們。

事件發生後，有人看到暴徒向裝甲車投擲垃圾桶，並對武裝的聯邦官員高喊口號。

身為民主黨人的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文指出，事發後他已與白宮聯繫，並呼籲川普（Donald Trump）終止在該州執行國土安全部自稱歷來最大規模的移民執法行動。這起槍擊事件的相關細節尚不明朗。

華茲在X平台貼文指出：「把數以千計暴力且未經訓練的執法人員從明尼蘇達撤離。現在。」

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過簡訊告訴美聯社，這名中槍者持有一把配有兩個彈匣的槍械，目前情勢「正在發展中」。

國土安全部事後也公布一張宣稱是現場遭開槍者持有的手槍照片。

自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼亞波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員開槍擊斃。

槍擊案發生後，大批憤怒的民眾聚集現場，對聯邦官員大罵髒話，稱他們是「懦夫」，並要求他們離開。

▼收聽一洲焦點Podcast：

社區居民24日聚集在明尼蘇達州明尼亞波利斯的一間酒吧內，聆聽市府官員就涉及聯邦移...
社區居民24日聚集在明尼蘇達州明尼亞波利斯的一間酒吧內，聆聽市府官員就涉及聯邦移民執法人員的槍擊事件所舉行的記者會。(路透)

國土安全部 移民 槍擊

上一則

不斷更新／風暴逾1萬1300航班取消 這2地最嚴重

延伸閱讀

反ICE示威 明州組織號召罷工罷市罷課 百名神職人員遭逮捕

反ICE示威 明州組織號召罷工罷市罷課 百名神職人員遭逮捕
ICE執法升高社區恐懼 馬州蒙郡議會提「禁止蒙面法案」

ICE執法升高社區恐懼 馬州蒙郡議會提「禁止蒙面法案」
布碌崙民代 強調保護守法移民

布碌崙民代 強調保護守法移民
前勞工權益律師策展「移民經驗」邀紐約高中生用藝術說故事

前勞工權益律師策展「移民經驗」邀紐約高中生用藝術說故事

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲