眾院通過國防撥款法案 含援台11.5億元

中央社22日專電
眾院22日通過「2026財年綜合撥款法案」，內含對台撥款法案。(歐新社)
眾院22日通過「2026財年綜合撥款法案」，內含對台撥款法案。(歐新社)

聯邦眾院今天通過總額為8387億美元的國防撥款法案，授權撥款10億美元強化台灣安全合作，法案另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

眾院下午以341票對88票通過「2026財年綜合撥款法案」，內含前述國防撥款法案。參議院將於下週復會，並必須在1月30日聯邦政府資金到期前通過這項撥款法案。

眾議院撥款委員會19日公布國防撥款法案，並透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。

DSCA對「台灣安全合作倡議」的定義為，為使台灣能維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

根據法案，這項資金由戰爭部長在與國務卿協調一致之後，用於向台灣提供協助，包括新購國防裝備、服務，以及軍事教育與訓練。戰爭部長應每季就這項資金的使用情形與狀態，向國會國防相關委員會提交報告。

整體印太區域方面，法案指出，在「海軍作業與維持（Operation and Maintenance, Navy）」項下所撥經費中，最高可動用約1680萬美元用於「亞太區域倡議計畫」，使美國印太司令部得以展開戰區安全合作相關活動，包括人道援助，以及與外國安全部隊進行訓練與演習所產生的增額費用與人員成本。

法案也提到，相關經費不得資助由武漢病毒研究所執行、或與其相關的任何活動，也不得用於「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）在中國執行、且由中國政府支持的任何研究工作；若戰爭部長認定豁免該項禁止措施符合美國的國家安全利益，則不在此限。

美國國家衛生研究院（NIH）在2010年代透過非營利「生態健康聯盟」資助武漢研究所的蝙蝠冠狀病毒研究。川普在第一次執政期間於2020年刪除資助，但拜登政府後來恢復了一部分。

